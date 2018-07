तो आखिरकार ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लैन मैक्सवेल ने मान लिया है की टी-20 सीरीज के फाइनल मुकाबले के खत्म होने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद से हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्प्रीट के खिलाफ था। मैक्सवेल ने कहा कि इससे उनसे स्पोर्ट्समैन छवि को नुकसान हुआ है। हालांकि ग्लैन मैक्सवेल ने कहा कि स्वभाविक भूलवश उनसे ऐसा हो गया। मैक्सवेल ने सोशल मीडिया पर लगा कि उनके द्वारा किया गया कृत्य दुर्भावना से ग्रसित होकर नहीं किया गया था।

मैक्सवेल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पाकिस्तान टीम को जीत की बधाई भी दी। उन्होंने लिखा कि शोएब मलिक और फकहर जमान को रोकना संभव नहीं था। अंतिम मुकाबले में मैच के बाद जो कुछ भी हुआ यह कोई स्पोर्ट्समैन नहीं करता। यह स्वभाविक भूल का नतीजा है। मैं इस वक्त होटल में सरफराज से हाथ मिलाने और उन्हें तथा उनकी टीम को जीत की बधाई देने के लिए उनका इतंजार कर रहा हूं।

इससे पहले सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ग्लैन मैक्सवेल के इस कृत्य की निंदा की थी। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था कि सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तानी कप्तान से हाथ ना मिला कर ग्लैन मैक्सवेल ने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है। बच्चे उन्हें और उनके व्यवहार को देख रहे हैं। अब उन्हें पाकिस्तान की टीम से इसके लिए माफी मांगना चाहिए।

आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम ने रविवार (8 जुलाई) को ऑस्ट्रेलिया को हराकर टी-20 की त्रिकोणीय श्रृंखला जीत ली। इस मैच के खत्म होने के बाद ग्लैन मैक्सवेल पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे थे, इसी बीच उनके सामने पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद आए और सरफराज ने मैक्सवेल से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ाया।

लेकिन मैक्सवेल ने सरफराज को देखकर भी नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। उनके इस रवैये को देखकर खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशंसक हैरान रह गए। इस पूरे वाकये का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोगों ने ग्लैन मैक्सवेल की इस हरकत की जमकर आलोचना की है। जिसके बाद अब ग्लैन ने पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

Glenn Maxwell leaves Sarfraz hanging.

When they do this, you know you’ve hit a chord. pic.twitter.com/HwNRazhS12

—

