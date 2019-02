क्रिकेट के मैदान पर कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, जिसे देख लोग हैरान रह जाते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक घरेलू मैच के दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया के घरेलू फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच में न्यू साउथ वेल्स ने पारी और 51 रन से जीत दर्ज की। इस दौरान मैच में एक दिलचस्प घटना देखने को मिली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

दरअसल, चौथे दिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी कर रही थी और मैच का 47वां ओवर चल रहा था। टीम के बल्लेबाज हिल्टन कार्टराइट स्ट्राइक पर थे और न्यू साउथ वेल्स के स्पिन गेंदबाज जैशन संगा गेंदबाजी कर रहे थे। जैशन ने ओवर की चौथी गेंद फेंकी और हिल्टन ने इस पर पुल शॉट खेल दिया। लेकिन गेंद सीमा रेखा की तरफ जाने के बजाय फॉरवर्ड शॉर्ट लेग के पास खड़े फील्डर निक लार्किन के हेलमेट से लगकर हवा में उछल गई और गेंदबाज जैसन संगा ने इसको कैच कर लिया। इसके साथ ही हिल्टन को आउट करार दे दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

Of all the ways to get out #SheffieldShield | #NSWvWA pic.twitter.com/iTLUxQ3CfF

— #7Cricket (@7Cricket) February 26, 2019