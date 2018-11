क्रिकेट के मैदान पर अक्सर ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जिसे देखकर हर कोई या तो हैरान रह जाता है या फिर उसे देखकर उसकी हंसी नहीं रुकती है। अभी हाल ही में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए टेस्ट मुकाबले में पाक के कप्तान सरफराज की बल्लेबाजी के दौरान खड़े होने के स्टाइल को देखकर लोगों ने जमकर उनका मजाक बनाया था। वहीं, एक बार फिर ऐसा दृश्य देखने को मिला लेकिन इस बार बल्लेबाज थे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान जार्ज बेली। दरअसल दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के आगाज से पहले ये दोनों टीमें अभ्यास करने मैदान में उतरी थीं। ऐसे में ये मजाकिया पल सामने आया जिसे देखकर मैदान में मौजूद हर कोई हंसता हुआ दिखाई दिया।

इस मुकाबले में जब बेली बल्लेबाजी करने उतरे तो उनका स्टांस (खड़े होने का अंदाज) बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा अमूमन होता है। वो कुछ इस तरह से खड़े हुए थे जैसे मानो गेंदबाज कवर बाउंड्री की तरफ से गेंदबाजी करने आ रहा हो। वहीं इस दृश्य को देखकर कमेंट्री कर रहे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज ब्रेट ली की भी हंसी नहीं रुकी और उन्होंने कहा कि लगता है बेली को लग रहा है कि गेंदबाजी थर्ड मैन की तरफ से गेंदबाजी करेगा। वहीं, स्लिप में खड़े दक्षिण अफ्रीका के डु प्लेसिस भी उन्हें देखकर हंस रहे थे।

Faf having a cheeky giggle in the slips at Bailey’s extraordinary stance pic.twitter.com/q30H7chZeP

— cricket.com.au (@cricketcomau) October 31, 2018