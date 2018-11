ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका के बीच 9 नवंबर को खेले गए दूसरे वनडे मैच में कुछ ऐसा हुआ, जिसने लोगों का दिल जीत लिया। ये मामला 6.5 ओवर का है, जब पैट कमिंस की गेंद पर एडेन मार्करम ने लंबा शॉट खेला। ये छक्का 95 मीटर लंबा रहा। इस लंबे छक्के को लगाने वाले मार्करम से ज्यादा ध्यान उस दर्शक ने अपनी ओर खींच लिया, जिसने इस गेंद को लपका। ये फैन कैच पकड़ खुशी से उछलने लगा और आस-पास बैठे लोग भी उसे जमकर चीयर करने लगे, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया।

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को इस मैच में दक्षिण अफ्रीका को सात रन से हराकर सात मैचों से चला रहा आ रहा हार का क्रम तोड़ने के साथ ही तीन मैचों की श्रृंखला जीवंत बनाए रखी है।

This was a serious shot off a rapid Starc delivery, but how’s the catch from Old Mate in the crowd?! #AUSvSA pic.twitter.com/nvTl9Siwde

— cricket.com.au (@cricketcomau) November 9, 2018