Australia vs New Zealand 1st ODI Playing 11, AUS vs NZ LIVE Score Updates: यहां जानिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

Australia vs New Zealand Playing 11 LIVE: ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे प्लेइंग इलेवन।

Australia vs New Zealand, AUS vs NZ 1st ODI Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match, Squad, Players List, Live Score Updates: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे आज यानी 13 मार्च 2020 को सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा। टॉस 8:30 बजे होगा।

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को पिछले 10 में से 7 वनडे मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। उसने अपना आखिरी वनडे मैच इस साल 14 जनवरी को जीता था। उसके बाद से उसने अब तक 5 वनडे मैच खेले हैं, लेकिन सभी में हार का सामना करना पड़ा है।

वहीं, न्यूजीलैंड ने पिछले 10 में से 6 मैचों में जीत हासिल की है। एक मैच टाई रहा है, जबकि तीन में उसे हार झेलनी पड़ी है। वह अपना आखिरी वनडे 3 जुलाई 2019 को इंग्लैंड के खिलाफ हारा था।

उसके बाद से न्यूजीलैंड ने 5 वनडे खेले। इनमें से उसने 4 में जीत हासिल की, जबकि पिछले साल 14 जुलाई को लार्ड्स में खेला गया वनडे मैच टाई रहा था। इस मैच में दोनों टीमें इन खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकती हैं:

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन (संभावित) :

ऑस्ट्रेलिया : एरॉन फिंच (कप्तान), डेविड वार्नर, मार्नस लाबुशेन, एलेक्स कैरी, मिशेल मार्श, डी आर्सी शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, एश्टन एगर, मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस, एडम जम्प।

न्यूजीलैंड : केन विलियमसन (कप्तान), मार्टिन गप्टिल, टॉम लाथम, हेनरी निकोल्स, जिमी नीशम, रॉस टेलर, कॉलिन डिग्रैंडहोम, काइल जैमिसन, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, मिशेल सैंटनर।

इस मैच को आप SONY SIX और SONY SIX HD चैनल पर लाइव देख सकते हैं। मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर देखी जा सकती है। इसके अलावा मैच के पल-पल के अपडेट्स पाने के लिए आप जनसत्ता.कॉम से जुड़े रह सकते हैं।