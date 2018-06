England vs Australia Live Cricket Score Streaming, Eng vs Aus Live Cricket Score Streaming, Australia vs England, Aus vs Eng Live score Streaming: इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार (21 जून) को रीवरसाइड ग्राउंड पर चौथा वनडे मैच खेला जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। मंगलवार देर रात ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 242 रनों के विशाल अंतर से मात देते हुए पांच वनडे मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त ले ली है।

पिछले मैच में दो रिकार्ड बने थे। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 481 रन बनाए जो वनडे क्रिकेट की एक पारी में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर रहा। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस विशाल लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और सिर्फ 37 ओवरों में 239 रनों पर ढेर हो गई। यह आस्ट्रेलिया की रनों के लिहाज से वनडे क्रिकेट में अभी तक की सबसे बड़ी हार रही।