AUS vs ENG: मेलबर्न में बारिश से रुका मैच, डेविड वॉर्नर और ट्रेविस हेड ने इंग्लैंड को विकेट के लिए तरसाया

Australia vs England ODI: ऑस्ट्रेलिया के पास इंग्लैंड का क्लीन स्वीप करने का मौका है। टीम पहले दोनों वनडे मैच जीती है। वहीं इंग्लैंड की टीम सम्मान बचाने उतरेगी।

AUS vs ENG 3rd ODI: डेविड वॉर्नर और ट्रेविस हेड। (फोटो – आईसीसी)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram