ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट में पहली बार हुआ ऐसा

वांडर्स मैदान पर खेले जा रहे सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पहली पारी के दौरान साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने 6 अर्धशतकीय साझेदारी की। इससे पहले कभी भी यह टीम एक पारी के दौरान ऐसा करने में नाकाम रही थी। क्रिकेट इतिहास में यह पहला मौका है जब दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के बीच एक पारी में 6 अर्धशतकीय साझेदारियां हुई। वहीं दूसरे दिन शनिवार को दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के बाद गेंदबाज भी ऑस्ट्रेलियाई टीम पर हावी नजर आए। दक्षिण अफ्रीका ने बल्लेबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर अपनी पहली पारी में 488 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर वर्नोन फिलेंडर के शानदार गेंदबाजी की बदौलत टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के 110 रनों पर ही छह विकेट गिरा दिए हैं। फिलेंडर के अलावा कागिसो राबाडा, मोर्ने मोर्केल, केशव महाराज को एक-एक विकेट मिला। कप्तान टिम पेन पांच और पैट कमिंस सात रन बनाकर स्टम्प्स तक नाबाद हैं। दक्षिण अफ्रीका ने दिन की शुरुआत छह विकेट के नुकसान पर 313 रनों के साथ की। पहले दिन के नाबाद बल्लेबाज टेम्बा बावुमा (नाबाद 95) और क्विंटन डी कॉक ने टीम को अच्छी शुरुआत दी और स्कोर 384 तक पहुंचा दिया। इसी स्कोर पर नाथन लॉयन ने डी कॉक को आउट कर दिया।

हालांकि दूसरे छोर पर खड़े बावुमा लगातार रन बना रहे थे। उन्हें फिलेंडर (12) और महाराज (45) का अच्छा साथ मिला। महाराज को कमिंस ने अर्धशतक पूरा नहीं करने दिया। महाराज को आउट करने के बाद कमिस ने अगली ही गेंद पर मोर्ने मोर्केल को आउट कर मेजबान टीम की पारी समाप्त की।

First instance of South Africa having six 50-plus stands in an innings in Tests.

Stands this inngs: 53, 89, 105, 0, 52, 0, 85, 28, 52*

There were 19 previous instances of five 50+ p’ships each.#SAvAUS

