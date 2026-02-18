ऑस्ट्रेलियाई टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले राउंड से बाहर होने के बाद अब ओलंपिक 2028 से भी बाहर होने का खतरा लग सकता है। दरअसल अब ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक में क्वालिफाई करने की किस्मत न्यूजीलैंड के प्रदर्शन पर टिकी है। वहीं अगर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा तब ही ऑस्ट्रेलिया के लिए मौका बन सकता है।

वहीं पाकिस्तान के लिए भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार लॉस एंजेलेस में होने वाले 2028 ओलंपिक खेलों में हर महाद्वीप से एक-एक टीम को ही प्रतियोगिता के लिए चुना जाएगा। यह चयन होगा आईसीसी की टी20 रैंकिंग के हिसाब से।

रैंकिंग के आधार पर कटेगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पत्ता!

अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसको सहमति दे देती है तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद जिस टीम की अच्छी रैंकिंग होगी उसे ही ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए दावेदार माना जाएगा। हर महाद्वीप से एक टीम चुने जाने के कारण, एशिया से पाकिस्तान की दावेदारी मुश्किल है क्योंकि भारत दुनिया की नंबर 1 टी20 टीम है और पाकिस्तान मौजूदा रैंकिंग में छठे स्थान पर है।

अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम मौजूदा टी20 रैंकिंग में तीसरे स्थान (258 रेटिंग पॉइंट्स) और न्यूजीलैंड चौथे (250 रेटिंग पॉइंट्स) पर है। अगर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो निश्चित ही ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट के अंत पर रैंकिंग में उससे नीचे हो जाएगा। इस लिहाज से ऑस्ट्रेलियाई उपमहाद्वीप से कीवी टीम ओलंपिक 2028 में जगह बना सकती है।

कौन-कौन सी टीमें ले सकती हैं हिस्सा?

भारत और न्यूजीलैंड के अलावा अफ्रीकी उपमहाद्वीप से साउथ अफ्रीका, यूरूप से इंग्लैंड को जगह मिल सकती है। वहीं पांचवीं टीम मेजबान होने के नाते अमेरिका हो सकती है। छठी टीम का फैसला ग्लोबल क्वालिफायर टूर्नामेंट से किया जा सकता है, जिसमें वह टीमें हिस्सा लेंगी जो रैंकिंग के आधार पर क्वालिफाई नहीं कर पाईं। ऐसे में 1900 के बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी होगी और अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम इसमें नहीं खेली तो यह बहुत बड़ा सेटबैक होगा।

