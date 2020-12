भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 दिसंबर से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज होनी है। हालांकि, सीरीज शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका लगा है। उसके ओपनर डेविड वार्नर पिंक बॉल टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। डेविड वॉर्नर टीम इंडिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के दौरान फील्डिंग करते समय चोटिल हो गए थे।

डेविड वार्नर की हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी। उन्हें बीच मैच के दौरान मैदान से बाहर जाना पड़ा था। अभी वह पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं। इसी वजह से वह तीसरे वनडे और टी20 सीरीज में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे। हालांकि, उनके मेलबर्न में 26 दिसंबर से होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट में वापसी करने की उम्मीद है। वॉर्नर के एडिलेड टेस्ट से बाहर होने की खबर को आईसीसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है।

आईसीसी के हवाले से डेविड वार्नर ने अपनी चोट को लेकर अपडेट दिया है। वार्नर ने बयान में कहा, मुझे लगता है कि इतने कम समय में मैंने अच्छी खासी रिकवरी की है और मेरे लिए अभी यही बेहतर है कि मैं सिडनी में रुककर अपनी फिटनेस पर और काम करूं ताकि मैं पूरी तरह फिट हो सकूं।

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और भारत को बीच पहला टेस्ट मैच ऐतिहासिक होने वला है। पहला टेस्ट एडिलेड में पिंक बॉल से खेला जाएगा। यह भारत का विदेश में पहला डे-नाइट टेस्ट होगा। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार डे-नाइट टेस्ट मैच खेलेगी। जाहिर है ऐसे में वार्नर का पहले टेस्ट मैच से बाहर होना ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बड़े झटके से कम नहीं है।

डेविड वार्नर के पहले टेस्ट से बाहर होने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी जगह ऑस्ट्रेलियाई टीम में किसे शामिल किया जाता है? वार्नर की जगह पहले टेस्ट में दूसरा ओपनर कौन होगा?

JUST IN: David Warner has been ruled out of the first #AUSvIND Test at Adelaide with an injury to his adductor muscle.

Australia are confident that he’ll regain fitness ahead of the second Test in Melbourne. pic.twitter.com/itZbn0UL21

— ICC (@ICC) December 8, 2020