भारत को ब्रिस्बेन के गाबा क्रिकेट मैदान पर बुधवार (21 नवंबर) को खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों चार रनों से हार मिली। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 11 रन ज्यादा बनाकर भी ये मुकाबला हार गया, जिसकी वजह डकवर्थ-लईस नियम रहा। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने 16.1 ओवर में 3 विकेट खोकर 153 रन बना लिए थे। इसी बीच बारिश ने खलल डाल दी। जब मैच शुरू हुआ, तो 3-3 ओवरों की कटौती कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया ऐसे में 5 गेंदें खेलने फिर से मैदान पर उतरा और उसने खाते में 5 रन का और इजाफा किया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवरों में 4 विकेट खोकर 158 रन बनाए, लेकिन भारत को जो टारगेट मिला, वो था 174 रन का। यानी ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाए गए स्कोर से 16 रन अधिक।

India scoring more than Australia yet losing. Australia ke score par laga GST bhaari pad gaya. But a good thrilling game to start the series.#AUSvIND

— Virender Sehwag (@virendersehwag) November 21, 2018