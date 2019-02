क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। इस खेल में कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। कभी एक गेंदबाज अहम समय में विकेट लेकर मैच का पासा पलट देता है तो कभी वहीं गेंदबाज आखिरी गेंद पर 6 या 4 रन लुटाकर अपनी टीम की हार की वजह बन जाता है। लेकिन क्या हो जब गेंदबाज एक गेंद पर 4 या 6 नहीं बल्कि इतने रन लुटा दे जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में जहां, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज राइली मेरेडिथ ने 1 गेंद पर 4 या 6 नहीं बल्कि कुल 17 रन लुटा दिए। आइए आपको विस्तार से बताते इस दिलचस्प घटना के बारे में…

दरअसल, बिग बैश टी-20 क्रिकेट लीग में 7 फरवरी को होबार्ट हरीकेन्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच मुकाबला खेला गया। मेलबर्न रेनेगेड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। होबार्ट हरीकेन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 183 रन बनाए। इसके बाद मेलबर्न बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी और होबार्ट की ओर से पारी का पहला ओवर राइली मेरेडिथ करने आए।

उन्होंने अपने ओवर की अच्छी शुरुआत की और पहली दो गेंदों पर कोई रन नहीं दिया। तीसरी गेंद पर एक रन आया। इसके बाद फिर वो हुआ जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की होगी। मेरेडिथ ने अगली गेंद नो-बॉल फेंक दी। इसके बाद जब वो ये गेंद दोबारा करने आए तो ऐसी वाइड गेंद फेंकी की ये विकेटकीपर को छकाते हुए बाउंड्री के पार चली गई। इस गेंद पर उन्होंने कुल 5 रन लुटा दिए। यानी अब तक 6 रन जा चुके थे और गेंद अभी भी पूरी नहीं हुई थी।

17 runs… FROM ONE BALL

This Bucket Ball bonanza was the worst start to the innings the Hurricanes could imagine.@KFCAustralia | #BBL08 pic.twitter.com/FfS7svQXpm

— KFC Big Bash League (@BBL) February 7, 2019