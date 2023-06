Womens Ashes 2023: 12 विकेट लेकर एश्ले गार्डनर ने इंग्लैंड को किया तहस-नहस, ऑस्ट्रेलिया ने महिला एशेज 89 रन से जीता

महिला एशेज टेस्ट सीरीज 2023 में इंग्लैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया को हार मिली। ऑस्ट्रेलिया के लिए एश्ले ने 12 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता।

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज एश्ले गार्डनर (सोर्स-ट्विटर)

नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज टेस्ट सीरीज 2023 का आयोजन किया गया जिसके तहत दोनों देशों के बीच एकमात्र टेस्ट मैच खेला गया। इस मैच में कंगारू टीम ने एश्ले गार्डनर की घातक गेंदबाजी के दम पर मेजबान टीम को 89 रन से हराकर एशेज टेस्ट सीरीज 2023 में जीत हासिल की। मैच के पांचवें दिन इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 268 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन यह टीम 178 रन पर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियन बन गई। एश्ले गार्डनर की घातक गेंदबाजी चटकाए 12 विकेट ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज एश्ले गार्डनर की घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में पूरी तरह से घुटने टेक दिए। मैच के पांचवें दिन जब इंग्लैंड की टीम मैदान पर उतरी तब उसके पांच विकेट शेष थे और उनके पास जीतने का मौका था, लेकिन एश्ले ने इस टीम की सोच पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। दूसरी पारी में उन्होंने 22 ओवर में 66 रन देकर 8 विकेट चटकाए। वहीं पहली पारी में भी एश्ले ने 25.2 ओवर में 99 रन देकर 4 विकेट लिए थे। यानी उन्होंने इस मैच में कुल 12 विकेट लिए और अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और पहली पारी में सदरलैंड की नाबाद 137 रन की पारी के दम पर 473 रन बनाए। इसके जबाव में इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 463 रन बनाए जिसमें ब्लूमोंट की 208 रन की पारी भी शामिल थी। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 10 रन की बढ़त मिली थी। फिर दूसरी पारी में इंग्लैंड ने वापसी करते हुए कंगारू टीम को 257 रन पर ऑलआउट कर दिया। दूसरी पारी में इंग्लैंड की तरफ से एक्लेस्टोन ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए थे। अब इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 268 रन का टारगेट मिला था क्योंकि कंगारू टीम की कुल बढ़त 267 रन की हो गई थी। उम्मीद की जा रही थी कि इंग्लैंड की टीम शायद इस टारगेट को चेज कर लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इंग्लैंड की तरफ से दूसरी पारी में डेनियल वॉट ने 54 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन उनकी ये पारी टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं रही और कंगारू टीम ने इंग्लैंड को 178 रन पर ऑलआउट कर दिया। एश्ले गार्डनर को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया। महिला टेस्ट मैच के एक मैच में बने सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस टेस्ट मैच में 1371 रन बने और महिला टेस्ट क्रिकेट इतिहास के किसी एक मैच में ये सबसे ज्यादा स्कोर रहा। इससे पहले 1998 में इन्हीं टीमों के बीच हुए मुकाबले में 1143 रन बने थे। महिला टेस्ट में सर्वाधिक रन 1371 रन – इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, ट्रेंट ब्रिज, 2023

1143 रन – इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, गिल्डफोर्ड, 1998

1098 रन – इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका, शेनली, 2003

1095 रन – इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, 2022 Also Read World Cup Qualifiers 2023: 6,6,6,6,6,6 और नाबाद 104 रन, निकोलस पूरन का मैदान पर दिखा तूफान

