बॉल टैंपरिंग: कैसे कैमरन बैंक्रॉफ्ट ने जेब से टेप निकाल पैंट में डाल लिया, देखें पूरा वीडियो

जेंटलमैन गेम क्रिकेट एक बार फिर गलत कारणों से चर्चा में है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी कैमरन बैंक्रॉफ्ट बॉल टेंपरिंग करते हुए कैमरे में कैद हो गए। तीसरे दिन के खेल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मित ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि पूरी टीम को इस बॉल टेंपरिंग के बारे में पता था। बता दें कि तीसरे दिन के खेल के दौरान कैमरन बैंक्रॉफ्ट बॉल पर कुछ पीली टेप लगाते कैमरों में कैद हो गए थे। इसके बाद मैदानी अंपायरों ने बैंक्रॉफ्ट से जब इस बारे में पूछा तो बैंक्रॉफ्ट ने इससे इंकार कर दिया। हालांकि मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैनक्रॉफ्ट ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने बॉल टेंपरिंग की है और अपने इस शर्मनाक काम के लिए वह खुद जवाबदेह हैं। कप्तान स्मिथ ने कहा कि हमने यह जान बूझकर किया था और पूरी टीम को इस बारे में पता था। अपने किए पर हमें बेहद खेद है।

स्मिथ ने अपनी बॉल टेंपरिंग की योजना का खुलासा करते हुए कहा कि रिवर्स स्विंग प्राप्त करने के लिए उन लोगों ने एक स्टिकी टेप को गेंद पर लगाया था। जिससे पिच की मिट्टी गेंद पर चिपक जाए और बाद में खिलाड़ी उसे रगड़कर गेंद को पुराना कर सकें और इससे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को रिवर्स स्विंग मिल सके। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरन बैंक्रॉफ्ट की यह हरकत कैमरों में कैद हो गई और इसका भंडाफोड़ हो गया।

Best video of the whole Cameron Bancroft incident. Long and detailed, and it looks very damaging not just for Bancroft but for Darren Lehmann to some extent too. #SAvsAUS https://t.co/79qFFwcAm7

— Saurabh Somani (@saurabh_42) March 24, 2018