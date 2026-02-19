Australia Women vs India Women 2nd T20I: ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम में दूसरे टी20 मुकाबले में इंडिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार शुरुआत की, लेकिन ये टीम बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाई। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला विकेट 128 रन के स्कोर पर गंवाया, लेकिन इसके बाद ये टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 163 रन ही बना पाई। इस टीम ने आखिरी 4 विकेट सिर्फ 22 रन के स्कोर पर गंवा दिए।

इस मैच भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जॉर्जिया बॉल और बेथ मूनी की पारी के दम पर जोरदार शुरुआत की, लेकिन बाद में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की और इस टीम को 163 रन पर ही रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह से शुरुआत हुई थी और पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी हुई थी उसके बाद लगा कि ये टीम बड़े स्कोर तक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

जॉर्जिया ने खेली 88 रन की पारी

ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनर जॉर्जिया ने शानदार पारी खेली और 57 गेंदों पर 88 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान एक छक्का और 11 चौके जड़े साथ ही बेथ मूनी के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 128 रन की शतकीय साझेदारी भी की। बेथ ने 39 गेंदोंं पर 46 रन की पारी खेली। जॉर्जिया के आउट होने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की और फिर इस टीम की अन्य बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाईं।

भारत के खिलाफ लिचफील्ड 5 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हुईं जबकि एलिस पेरी 10 गेंदों पर 7 रन बनाकर रन आउट हो गईं। एश्ले गार्डनर 9 गेंदों पर 10 रन बनाकर नाबाद रहीं। भारत के लिए अरुधती रेड्डी सबसे सफल बॉलर रहीं और उन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए जबकि तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने 4 ओवर में 27 रन देकर एक सफलता हासिल की। शेफाली वर्मा ने एक ओवर में 6 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इस मैच में हरमनप्रीत कौर ने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया।

