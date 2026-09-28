ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका ने प्रारंभिक स्क्वाड की घोषणा कर दी है। इसमें एनरिक नॉर्खिया का नाम शामिल है, जो मार्च 2023 से टेस्ट नहीं खेले हैं। कगिसो रबाडा का भी चयन हुआ है, लेकिन उनकी उपलब्धता पर संशय है। 18 में से 6 खिलाड़ी तेज गेंदबाज हैं। यह ग्रुप 1 अक्टूबर को डरबन में इकट्ठा होगा, जहां 9 अक्टूबर से सीरीज शुरू होगी।

रबाडा के अलावा लुंगी एनगिडी, क्वेना मफाका, ओटनील बार्टमैन और लुथो सिपाम्ला सभी हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझ रहे हैं। इसके कारण उनका चयन नहीं हुआ है। रबाडा और नॉर्खिया के अलावा प्रारंभिक स्क्वाड में कॉर्बिन बॉश, गेराल्ड कोएत्जी, मार्को यानसेन, वियान मुल्डर और डेन पैटरसन चुने गए हैं। कोएत्जी ने नवंबर 2024 के बाद से टेस्ट नहीं खेला है। डेवाल्ड ब्रेविस भी बाहर हैं।

मार्केस एकरमैन का पहली बार चयन

टीम में सिर्फ एक अनकैप्ड खिलाड़ी टॉप-ऑर्डर के बल्लेबाज मार्केस एकरमैन हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका ए के लिए 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। वह टॉप तीन में जगह बनाने के लिए टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स और मुल्डर को टक्कर देंगे। हालिया फॉर्म को देखते हुए एकरमैन उनसे आगे निकल सकते हैं।

डेविड बेडिंगहम का चयन

मिडिल-ऑर्डर में जगह बनाने की दौड़ में डेविड बेडिंगहम भी शामिल हैं, जिन्होंने घरेलू फर्स्ट-क्लास मैचों के हालिया राउंड में वेस्टर्न प्रोविंस के लिए दो शतक लगाए थे। डेवाल्ड ब्रेविस को नहीं चुना गया है। वह भारत में जीत हासिल करने वाली दक्षिण अफ्रीकी टेस्ट टीम का हिस्सा थे।

साउथ अफ्रीका का प्राथमिक स्क्वाड

टेम्बा बावुमा (कप्तान), मार्केस एकरमैन, डेविड बेडिंगहैम, कॉर्बिन बॉश, गेराल्ड कोएत्जी, टोनी डी जोरजी, साइमन हार्मर, मार्को यानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्कराम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, एनरिक नॉर्खिया, डेन पैटरसन, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन।