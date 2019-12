अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) इन दिनों बिग बैश लीग (Big Bash League 2019-20) में अपनी कलाई का जादू दिखा रहे हैं। बिग बैश लीग में वे एडिलेड स्ट्राइकर्स का हिस्सा हैं। एडिलेड स्ट्राइकर्स 4 मैच खेल चुकी है। वह 3 जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। राशिद खान को 2 मैचों में खेलने का मौका मिला। उन्होंने इन दोनों मैचों में कुल 3 विकेट लिए। उन्होंने 31 के औसत से रन भी बनाए हैं। एडिलेड स्ट्राइकर्स ये दोनों मैच जीतने में सफल रही है।

इस समय न्यूजीलैंड की टीम भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया में तीन टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है। दो टेस्ट मैच हो चुके हैं। दोनों में ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बाजी मारी है। दूसरा टेस्ट मैच 4 दिन यानी 29 दिसंबर को ही खत्म हो गया। इसे ऑस्ट्रेलिया ने 247 रन से जीता। यह मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था।

29 दिसंबर को बिग बैश लीग में मेलबर्न के डॉकलैंड्स स्टेडियम में एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न रेनीगेड्स के बीच मुकाबला हुआ। इस मैच में हिस्सा लेने के लिए राशिद खान 28 दिसंबर को ही मेलबर्न पहुंच गए थे। चूंकि 28 दिसंबर को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में राशिद खान उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंच गए।

राशिद जब मैदान पर पहुंचे तो फैंस ने उन्हें घेर लिया और ऑटोग्रॉफ देने की जिद करने लगे। राशिद ने भी अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया और उन्हें ऑटोग्रॉफ देने लगे। हालांकि, इस बीच राशिद को ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वॉर्नर (David Warner) के बल्ले का शिकार होना पड़ गया।

Hello, MCG! @rashidkhan_19 is in the building (ft a few special guests ) #AUSvNZL #BlueEnergy pic.twitter.com/uD72LlFg0x

— Adelaide Strikers (@StrikersBBL) December 28, 2019