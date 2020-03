ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे की सीरीज का पहला मैच शुक्रवार यानी 13 मार्च को सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) पर खेला गया। कोरोनावायरस के खतरे के कारण इस मैच को देखने के लिए दर्शकों को स्टेडियम में नहीं जाने दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 71 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। मैच में न्यूजीलैंड के दो फैसलों को लेकर फैंस नाराज हैं। कीवी टीम ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच के खिलाफ दो बार रिव्यू नहीं लिया। दो जीवनदान के बाद फिंच ने अर्धशतक लगा दिया।

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। डेविड वॉर्नर और एरॉन फिंच ने पहले विकेट के लिए 124 रन की साझेदारी की। फिंच ने 60 रन बनाए। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने दो बार रिव्यू नहीं लेकर जीवनदान दिया। दोनों बार ऑस्ट्रेलियाई कप्तान साफ तौर पर आउट थे। सबसे पहले पारी के तीसरे ओवर में ही उन्हें जीवनदान मिला। तब फिंच ने ट्रेंट बोल्ट की गेंद को पुल शॉट मारने का प्रयास किया। गेंद उनके बल्ले से लगकर विकेटकीपर के पास गेंद चली गई। टीम के सभी खिलाड़ियों ने अपील की, लेकिन कप्तान केन विलियमसन ने रिव्यू नहीं लिया।

Will New Zealand regret this non-review? #AUSvNZ pic.twitter.com/VwmpHrzmQE

Another non-review from the Black Caps against Finch! #AUSvNZ pic.twitter.com/CJ0RloCket

— cricket.com.au (@cricketcomau) March 13, 2020