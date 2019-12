ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैच की सीरीज का दूसरा टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के समय न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 18 ओवर में 2 विकेट खोकर 44 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया का पहली पारी में स्कोर 467 रन रहा। उसकी ओर से ट्रैविस हेड हाइएस्ट स्कोरर रहे। उन्होंने 114 रन बनाए। स्टीव स्मिथ दूसरे नंबर पर रहे। हालांकि, वे अपना 27वां टेस्ट शतक पूरा नहीं कर पाए और 85 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनका विकेट नील वैगनर ने लिया।

हालांकि, स्मिथ का सपना तोड़ने में न्यूजीलैंड के हेनरी निकोलस का भी अहम योगदान रहा। निकोलस ने दूसरी स्लिप पर हवा में उड़ते हुए एक हाथ से स्मिथ का कैच लपका। यदि उनसे यह कैच छूट जाता तो संभव है और स्टीव स्मिथ इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाइएस्ट स्कोरर बन जाते।

वैगनर ने स्मिथ के खिलाफ शॉर्ट पिच और बाउंसर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। यही वजह रही है कि उनकी गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया का यह दिग्गज बल्लेबाज खुलकर खेल नहीं पाया। वे वैगनर की एक शॉर्ट पिच गेंद पर ही आउट हुए। उन्होंने वैगनर की इस गेंद को अजीबीगरीब ढंग से खेला और गली में निकोलस के हाथों लपके गए।

निकोलस ने लगभग हवा में उड़ते हुए एक हाथ से यह कैच लपका। निकोलस कैच लपकने वाले वीडियो को ऑस्ट्रेलिया ने अपने ट्व‍िटर हैंडल पर भी शेयर किया। निकोलस का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस तरह से उड़ते हुए कैच पकड़ने को लेकर फैंस निकोलस की काफी तारीफ कर रहे हैं।

