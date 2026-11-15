इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका लगा है। नाथन एलिस सीरीज से बाहर हो गए हैं, क्योंकि वह अभी भी साइड स्ट्रेन (पसलियों के पास की चोट) से उबर रहे हैं। एलिस को यह चोट सितंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की 1-2 से वनडे सीरीज हार के दौरान लगी थी, जिसके कारण वे पॉचेफस्ट्रूम में खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में नहीं खेल पाए थे।

ऑस्ट्रेलियाई टीम में एलिस की जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुइस को शामिल किया गया है। ड्वारशुइस जून में बांग्लादेश में हुई ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज के बाद अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के दावेदार होंगे। इस बीच वनडे सीरीज के आखिरी दो मैचों से पहले राइली मेरेडिथ एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से जुड़ गए हैं।

माहली बियर्डमैन बाहर

मेरेडिथ को माहली बियर्डमैन की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है। बियर्डमैन को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत दूसरे वनडे से बाहर रखा गया है, क्योंकि उन्हें पहले भी पीठ की चोट की समस्या रही है। सीरीज के पहले मैच में बियर्डमैन ने शानदार प्रदर्शन किया था और अपने डेब्यू मैच में ही छह विकेट लिए थे। दूसरा वनडे 15 नवंबर को एडिलेड में है, जबकि तीसरा वनडे 18 नवंबर को होबार्ट में होगा। पांच मैचों की टी20 सीरीज 21 नवंबर को मेलबर्न में शुरू होगी।

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, राइली मेरेडिथ, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, जैक एडवर्ड्स, कैमरन ग्रीन, टैविस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, ओली पीक, मैथ्यू रेनशॉ, लियाम स्कॉट, एडम जम्पा।

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन, निखिल चौधरी, टिम डेविड, जोएल डेविस, जैक एडवर्ड्स, बेन ड्वारशुइस, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, सैम हार्पर, स्पेंसर जॉनसन, मिचेल ओवेन, लैकलन शॉ, एडम जम्पा।

कुलदीप यादव बाहर

न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम से कुलदीप यादव बाहर हो गए हैं। गुरनूर बराड़ को टीम में शामिल कर लिया गया है। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें वनडे से बराड़ बाहर हो गए हैं। पूरी खबर पढ़ें।