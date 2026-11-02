इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार (2 नवंबर) को टीम का ऐलान कर दिया। वनडे टीम में मैथ्यू रेनशॉ और कैमरन ग्रीन को चुना गया, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा टेस्ट खेला था। माहली बियर्डमैन को भी चुना गया है, जिन्होंने भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था।

21 वर्षीय तेज गेंदबाज बियर्डमैन ने वनडे में डेब्यू नहीं किया है। हालांकि, उन्हें वनडे टीम में 2024 में इंग्लैंड दौरे पर चुना गया था। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ एक मैच टी20 में खेले हैं। पाकिस्तान दौरे पर इसी साल उन्होंने डेब्यू किया था। इस बीच ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं ने जैक एडवर्ड्स, स्पेंसर जॉनसन और लियाम स्कॉट को भी वनडे टीम में वापस बुलाया है।

जोश इंग्लिस-ट्रैविस हेड को भी आराम नहीं

13, 15 और 18 नवंबर को घरेलू सरजमीं पर होने वाले तीन वनडे मैचों के लिए 14 सदस्यीय टीम में ग्रीन और रेनशॉ के अलावा एलेक्स कैरी, जोश इंग्लिस, ट्रैविस हेड और कूपर कोनोली के भी चुना गया है। ये खिलाड़ी साउथ अफ्रीका दौरे पर आखिरी टेस्ट में प्लेइंग 11 का हिस्सा थे।

कमिंस, स्टार्क-हेजलवुड बाहर

न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर टेस्ट सीरीज को देखते हुए पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड की अनुभवी तेज गेंदबाजों की तिकड़ी को नहीं चुना गया। दक्षिण अफ्रीका के तीन टेस्ट मैचों के दौरे के बाद, ये खिलाड़ी कुछ समय के लिए आराम करेंगे और फिर अपने घरेलू मैदानों और भारत में होने वाले लगातार 10 टेस्ट मैचों के लिए तैयारी शुरू करेंगे।

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, माहली बियर्डमैन, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, जैक एडवर्ड्स, कैमरन ग्रीन, टैविस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, ओली पीक, मैथ्यू रेनशॉ, लियाम स्कॉट, एडम जम्पा।

इंग्लैंड से T20I सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान

इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में ट्रैविस हेड, मैथ्यू रेनशॉ, जोश इंग्लिस, कूपर कोनोली और कैमरन ग्रीन को नहीं चुना गया है। पूरी खबर पढ़ें।