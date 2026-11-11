ऑस्ट्रेलिया दौरे पर व्हाइट बॉल सीरीज से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है। जैकब बेथल और जोश टंग चोट के कारण दौरे से बाह हो गए हैं। उनकी जगह जेम्स कोल्स और एडी जैक को मौका मिला है। जुलाई में लॉर्ड्स के मैदान पर भारत के खिलाफ एक वनडे इंटरनेशनल मैच में 91 रन की पारी के दौरान बेथल के दाहिने घुटने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद से वह इंग्लैंड के लिए नहीं खेले हैं।

सितंबर में बेथल की सर्जरी हुई थी। वह ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे जहां शुक्रवार को पर्थ में तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है और ऐसा लग रहा था कि वह इस सीरीज में वापसी करेंगे, लेकिन 23 वर्षीय बेथेल सप्ताहांत में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म-अप मैच में नहीं खेले। इसके अलावा, इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एक और समस्या का सामना करना पड़ा, जिसे इंग्लैंड की टीम ने एक झटका बताया है।

जोश टंग पैर की उंगली में चोट के कारण बाहर

बेथल का स्कैन कराया गया है और अब वह किसी विशेषज्ञ से सलाह लेने के लिए वापस अपने घर लौट रहे हैं। इंग्लैंड ने ससेक्स के ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को कवर के तौर पर टीम में शामिल किया है। इसके अलावा एडी जैक को भी वनडे स्क्वॉड में जगह दी गई है। वे जोश टंग की जगह लेंगे, जो पैर की उंगली में चोट के कारण पहले ही बाहर हो चुके हैं।

बेथल का लगातार बाहर रहना इंग्लैंड के लिए बड़ी चिंता का विषय

तीन वनडे मैचों के बाद इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया में पांच टी20 मैच खेलने हैं। इसके बाद 17 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज शुरू होगी। बेथल का लगातार बाहर रहना इंग्लैंड के लिए बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि वे पहले ही काफी समय से टीम से दूर हैं और तीनों फॉर्मेट में उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है।

बेथल के लिए भी एक बड़ा झटका

यह बेथल के लिए भी एक बड़ा झटका है। जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट में उन्होंने 154 रन बनाए थे, जो इंग्लैंड के निराशाजनक एशेज दौरे की कुछ चुनिंदा अच्छी बातों में से एक था, लेकिन घुटने की चोट के कारण वह अपनी उस शानदार फॉर्म को आगे नहीं बढ़ा पाए। सोमवार को दक्षिण अफ्रीका में होने वाली तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए वार्विकशायर के इस खिलाड़ी को स्क्वॉड में शामिल किया गया था।

रहमत शाह ने रचा इतिहास

अफगानिस्तान के टेस्ट और वनडे कप्तान रहमत शाह बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में छह स्थान ऊपर चढ़कर सातवें नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने भारत के कप्तान शुभमन गिल, दक्षिण अफ्रीका के ओपनर एडेन मार्करम और श्रीलंका के बल्लेबाज कामिंडु मेंडिस को पीछे छोड़ते हुए पहली बार टॉप 10 में प्रवेश किया है। पूरी खबर पढ़ें।