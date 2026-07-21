ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार (21 जुलाई) को अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 13 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान किया है। जोश हेजलवुड, नाथन लियोन और कप्तान पैट कमिंस की वापसी हुई है। खराब फॉर्म से जूझ रहे मार्नस लाबुशेन की भी जगह टीम में बरकरार है। पिछली गर्मियों में एशेज में तीनों खिलाड़ी चोटिल थे।

हेजलवुड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन से ठीक होने के दौरान अकिलीज इंजरी के कारण पूरी एशेज नहीं खेल पाए थे। लियोन ने एडिलेड में तीसरे टेस्ट में हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद सर्जरी करवाई। एडिलेड टेस्ट ही एकमात्र ऐसा मैच था, जिसमें कमिंस ने हिस्सा लिया था। उन्होंने पीठ के निचले हिस्से में लगी चोट से वापसी की थी।

हेजलवुड-कमिंस की आईपीएल 2026 में मैदान पर लौटे

ऑस्ट्रेलिया के एशेज जीतने के बाद एहतियात के तौर पर वह आखिरी दो टेस्ट मैचों में नहीं खेले। हेजलवुड और कमिंस भारत और श्रीलंका में हुए टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए थे। दोनों की इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में वापसी हुई। दूसरी ओर, लियोन ने एडिलेड टेस्ट के बाद से कोई कॉम्पिटिटिव मैच नहीं खेला है।

माइकल नेसर और ब्रेंडन डॉगेट बाहर

तीन एशेज टेस्ट में 15 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन करने वाले माइकल नेसर और ब्रेंडन डॉगेट को सीनियर पेसरों की वापसी के बाद बाहर कर दिया गया है। नेसर, डॉगेट और ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी मेन स्क्वाड के साथ ट्रेनिंग करेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया को किसी भी समय जरूरत पड़ी तो वे टीम में आ सकते हैं।

टॉप ऑर्डर में बदलाव नहीं

ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष क्रम में कोई बदलाव नहीं किया। एशेज में डेब्यू करने वाले जेक वेदराल्ड ने सिर्फ 201 रन बनाए थे। वह हेड के साथ डेब्यू करते दिख सकते हैं। आलोचनाओं का सामना कर रहे मार्नस लाबुशेन को भी टीम में है। एशेज में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने 28.78 के औसते से 259 रन बनाए। उन्हें वेस्टइंडीज दौरे के दौरान प्लेइंग 11 XI से बाहर कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट डार्विन (13-17 अगस्त) और मैके (22-26 अगस्त) में खेले जाएंगे।

ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड

पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर।

न्यूजीलैंड-इंग्लैंड तीसरे टेस्ट के बाद WTC अंक तालिका

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2026-27 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले, साउथ अफ्रीका दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। बांग्लादेश की टीम चौथे, भारत पांचवें, श्रीलंका छठे, वेस्टइंडीज सातवें और पाकिस्तान आठवें नंबर पर है। पूरी खबर पढ़ें।