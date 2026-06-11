ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम में अनकैप्ड स्पिनर निखिल चौधरी को शामिल किया है। चार मई 1996 को दिल्ली में जन्में निखिल चौधरी ने अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन 30 साल के इस खिलाड़ी ने घरेलू स्तर पर बिग बैश T20 टूर्नामेंट में होबार्ट हरिकेंस के लिए खेलते हुए प्रभावित किया और उनके प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा।

निखिल चौधरी हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स के सेटअप का भी हिस्सा रहे थे। अगर निखिल चौधरी को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है तो वह 60 साल से ज्यादा समय बाद ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम के लिए खेलने वाले भारत में जन्में पहले खिलाड़ी बन सकते हैं।

बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम

ऑस्ट्रेलिया की टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), ज़ेवियर बार्टलेट, निखिल चौधरी, कूपर कोनोली, टिम डेविड, जोएल डेविस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, एरन हार्डी, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, मैथ्यू कुहनेमैन, राइली मेरेडिथ, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, एडम जम्पा।

ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश टी20 इंटरनेशनल सीरीज का शेड्यूल

पहला T20I: 17 जून 2026, चट्टोग्राम

17 जून 2026, चट्टोग्राम दूसरा T20I: 19 जून 2026, चट्टोग्राम

19 जून 2026, चट्टोग्राम तीसरा T20I: 21 जून 2026, चट्टोग्राम

इस दशक की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया जाकर बसने वाले निखिल चौधरी अगर 17 जून से चट्टोग्राम में शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज के लिए प्लेइंग इलेवन में चुने जाते हैं तो वह भारत में जन्में ऐसे पहले ऑस्ट्रेलियाई पुरुष खिलाड़ी बन सकते हैं जो 60 से ज्यादा वर्षों में इंटरनेशनल लेवल पर खेलेंगे। निखिल चौधरी को अहम बल्लेबाज ट्रैविस हेड की जगह टीम में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सेलेक्टर टोनी डोडेमेड को भरोसा है कि अगर यह गेंदबाजी ऑल-राउंडर टीम में चुना जाता है तो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है।