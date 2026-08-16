बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में नजमुल हुसैन शंतो की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया और टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मैच में बांग्लादेश के गेंदबाज हसन महमूद ने कमाल का प्रदर्शन किया और 9 विकेट लेकर अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई और प्लेयर ऑफ द मैच बने। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरी पारी में कैमरन ग्रीन ने शतकीय पारी खेली, लेकिन अपनी टीम की हार को नहीं टाल पाए।

ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले मैच में के बाद अगर बात इस टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर की करें तो इसमें कैमरन ग्रीन दूसरी पारी में शतक लगाने के बाद पहले स्थान पर आ गए। ग्रीन ने इस मैच में कुल 117 रन बनाए जबकि दूसरे नंबर पर स्टीव स्मिथ 115 रन बनाकर रहे तो वहीं बांग्लादेश के बैटर तंजीद हसन तमीम इस मैच में 101 रन बनाकर तीसरे स्थान पर रहे।

अब बात इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाजों की करें तो इसमें हसन महमूद ने बाजी मारी जिन्होंने पहली पारी में 6 विकेट जबकि दूसरी पारी में 3 विकेट लिए और कुल मिलाकर 9 विकेट उनके नाम रहे। दूसरे नंबर पर 7 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोस हेजलवुड रहे तो वहीं मेंहदी हसन मिराज ने इस मैच में कुल 5 विकेट लिए और उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया।

ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

प्लेयरमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्का
कैमरन ग्रीन1211758.554.6742
स्टीव स्मिथ1211557.558.38121
तंजीद हसन तमीम1210150.55081
नजमुल हुसैन शांते11848466.6771
मोमिनुल हक12797958.96100
प्लेयरमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
हसन महमूद136216912.3311101
जेस हेजलवुड131186713.439401
मेंहदी हसन मिराज137.1223515.67801
तास्कीन अहमद134204340.3312100
मिचेल स्टार्क1301802479400

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