ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने 105 मैचों में 433 टेस्ट विकेट लिए हैं। वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की ऑल-टाइम लिस्ट में अभी 12वें नंबर पर हैं। इस महीने के आखिर में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज होने वाली है।

ऐसे में 36 साल के मिचेल स्टार्क के पास भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव (434 टेस्ट विकेट) और पूर्व दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन (439 टेस्ट विकेट) से आगे निकलकर टॉप-10 में जगह बनाने का मौका है।

मिचेल स्टार्क ने कहा कि ऐसे महान खिलाड़ियों के साथ नाम लिया जाना सम्मान की बात है और इसका मतलब है कि उन्होंने काफी क्रिकेट खेला है। मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस से कहा, ‘‘इसका मतलब है कि मैंने काफी क्रिकेट खेला है। उन खिलाड़ियों के साथ मेरा नाम लिया जाना बहुत अच्छा और सम्मान की बात है।’’

मिचेल स्टार्क ने कहा, ‘‘…हालांकि, जब आप खेल रहे होते हैं तो इन बातों का बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। आप बहुत आगे की नहीं सोचते।’’ मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल में मिचेल स्टार्क आठ मैचों में 46 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के कट्टर प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड के खिलाफ 2025-26 एशेज सीरीज में भी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे।

मिचेल स्टार्क के 433 विकेट का मतलब है कि केवल तीन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उनसे ज्यादा टेस्ट विकेट लिए हैं। उनमें शेन वॉर्न (708), नाथन लियोन (567) और ग्लेन मैक्ग्रा (563) हैं। मिचेल स्टार्क ने अपनी सोच और लगातार सुधार करने की अहमियत के बारे में बात की।

मिचेल स्टार्क ने कहा, ‘‘जब आप 36 साल के होते हैं और 16 साल से खेल रहे होते हैं तो आप यही सोचते हैं कि आपने कुछ सुधार किया है या किसी चीज में बेहतर हुए हैं। आप इतने लंबे समय तक इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि आप खुद को विकसित कर पाते हैं, सीख पाते हैं और सुधार कर पाते हैं और आप इसमें कुछ चीजें जोड़ते हैं, जैसे वॉबल सीम, कंसिस्टेंसी और अन्य चीजें। इन सब चीजों को लेकर मेरी सोच बिल्कुल साफ है।’’

ऑस्ट्रेलिया 13 अगस्त से डार्विन में बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट खेलेगा। इसके बाद वह साउथ अफ्रीका में तीन टेस्ट की सीरीज खेलेगा। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ चार टेस्ट की सीरीज और भारत के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में पांच टेस्ट मैच खेलेगा। मिचेल स्टार्क ने पिछले साल 17.32 के औसत से 55 विकेट लिए, जो किसी कैलेंडर ईयर में उनका अब तक का सबसे अच्छा औसत था।

साल 2022 से मिचेल स्टार्क ने 41 टेस्ट में कुल 164 विकेट लिए हैं। मिचेल स्टार्क ने अपने नजरिये के बारे में बात करते हुए कहा, ‘‘मेरी भाषा के लिए माफ करना, लेकिन बात बस यही है कि बेकार की बातों को भूल जाना चाहिए। आप कभी भी उतने अच्छे या बुरे नहीं होते जितना आप या दूसरे लोग सोचते हैं। अगर कुछ गलत होता है या मुझे कुछ गलत लगता है, तो मैं अब भी शिकायत करता हूं।’’

मिचेल स्टार्क ने कहा, ‘‘यहां तक कि (पिछले) समर सीजन की शुरुआत में भी, एशेज से एक दिन पहले तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि, मुझे लगता है कि हमारे ग्रुप की एक खासियत रही है कि चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, ओवर अच्छा हो या स्पेल खराब, जो हो गया सो हो गया। आगे बढ़ो। असल बात तो यह है कि वह वर्तमान में क्या बदल सकते हैं?’’ कंगारू क्रिकेटरों के इस ग्रुप को रॉन (ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड) और पैट (कमिंस) लीड करते हैं।

सचिन तेंदुलकर नंबर 1, कोहली, सहवाग, गांगुली भी लिस्ट में; भारत-श्रीलंका टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

भारत और श्रीलंका के बीच अब तक खेले गए सभी टेस्ट मैचों में दोनों टीमों के बल्लेबाजों से तुलना में सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं। वहीं टॉप 10 की इस लिस्ट में छह भारतीय बल्लेबाज मौजूद हैं जबकि श्रीलंका के चार खिलाड़ी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



