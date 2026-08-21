बांग्लादेश से पहला टेस्ट हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने मैकाय में 22 अगस्त से खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में केवल 1 बदलाव किया है। ओपनर जैक वेदरल्ड की जगह मैट रेनशॉ की वापसी हुई है, जो 3 साल बाद टेस्ट खेलते दिखेंगे। इससे पहले रेनशॉ ने टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व दिल्ली में फरवरी 2023 में भारत के खिलाफ किया था। लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे मार्नस लाबुशेन की जगह बरकरार है।
तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड को बाहर रखा गया है। मध्य क्वींसलैंड का हल्की ठंड वाला मौसम के देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि नाथन लियोन की जगह बोलैंड को मौका दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2025 में पिंक-बॉल टेस्ट के लिए दो बार केवल तेज गेंदबाजों वाले अटैक के साथ उतरी है। रेड-बॉल टेस्ट के लिए फिट रहने पर लियोन को आखिरी बार प्लेइंग इलेवन से बाहर 14 साल पहले वाका में रखा गया था।
लियोन के खिलाफ बांग्लादेश के बल्लेबाज सहज दिखे
डार्विन में पहली पारी में लियोन ने 102 रन देकर 1 विकेट लिया। पिछले साल दिसंबर में हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण एशेज सीरीज से बाहर होने के बाद यह उनका पहला मैच था। बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। उनकी इकॉनमी चार रन प्रति ओवर से ज्यादा की रही।
रेनशॉ का 15वां टेस्ट
ऑस्ट्रेलिया की टीम में बदलाव का संकेत कुछ दिन पहले ही मिल गया था, जब जेक वेदरल्ड की जगह रेनशॉ को टीम में शामिल किया गया था। वेदरल्ड ने डार्विन में 23 और 0 रन बनाए थे और दोनों बार ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ हसन महमूद ने उन्हें आउट किया था। रेनशॉ अपना 15वां टेस्ट मैच खेलेंगे। पिछले सीजन में शेफील्ड शील्ड में उनका औसत 49.90 था। टेस्ट क्रिकेट में कुल मिलाकर रेनशॉ का औसत 29.31 है और उनका सबसे बड़ा स्कोर 184 रन है, जो उन्होंने 2017 की शुरुआत में पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था।
बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11
मैथ्यू रेनशॉ, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), ब्यू वेबस्टर, पैट कमिंस (कप्तान), मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेजलवुड।
बांग्लादेश ने रचा इतिहास
बांग्लादेश ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट में रविवार (16 अगस्त) को ऑस्ट्रेलिया को डार्विन में हराकर इतिहास रच दिया। वह पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में उसकी दूसरी जीत है। पूरी खबर पढ़ें।