डार्विन में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपने करियर में 14वीं बार पांच विकेट लेने के साथ जोश हेजलवुड टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के 9वें गेंदबाज बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान गेंदबाजी आक्रमण में शामिल नाथन लियोन, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क पहले ही 300 विकेट ले चुके हैं। यह इतिहास की ऐसी एकमात्र टेस्ट बॉलिंग अटैक है, जिसके सभी सदस्यों ने साथ खेलते हुए 300-300 विकेट लिए हैं।

300 टेस्ट विकेट लेने वाले 9 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में सिर्फ ग्लेन मैक्ग्रा (21.64), कमिंस (22.21) और डेनिस लिली (23.92) का औसत हेजलवुड के 24.02 से बेहतर रहा है। 35 साल के हेजलवुड इस टेस्ट मैच से पहले 300 विकेट के आंकड़े से पांच विकेट दूर थे। चोट की वजह से वह ऑस्ट्रेलिया के पिछले 14 टेस्ट मैचों में से सिर्फ छह ही खेल पाए थे और पिछले 12 महीनों में तो एक भी मैच नहीं खेला था।

हेजलवुड के पहले ओवर में तंजिद हसन को मिलाा जीवनदान

चयन के समय मुद्दा यह था कि स्कॉट बोलैंड के बजाय हेजलवुड को चुना जाए या नहीं। उन्होंने अपनी क्लास दिखाई, जबकि ऑस्ट्रेलिया के बाकी गेंदबाज अच्छी बैटिंग पिच पर बांग्लादेश के बल्लेबाजों के खिलाफ संघर्ष करते दिखे। पहले दिन हेजलवुड के पहले ओवर में लियोन ने तंजिद हसन का कैच छोड़ दिया था, जो टीम के लिए महंगा साबित हुआ।

तंजिद-मोमिनुल की साझेदारी तोड़ी

तंजिद हसन ने 0 रन पर जीवनदान मिलने के बाद 101 रन बनाए। दूसरे दिन सुबह हेजलवुड ने तंजिद और मोमिनुल हक के बीच एक अहम साझेदारी तोड़ी। उन्होंने मोमिनुल को ड्राइव करने की कोशिश में विकेट के पीछे कैच आउट कराया। उन्होंने दूसरी नई गेंद से अराउंड द विकेट से एक शानदार गेंद पर नजमुल हुसैन शांतो को 84 रन पर आउट किया। तीसरे दिन उन्होंने हसन महमूद को एलबीडब्ल्यू किया।

मेहदी हसन मिराज को आउट करके खोला पंजा

जोस हेजलवुड की एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से ताइजुल इस्लाम भी आउट हुए। कैमरन ग्रीन ने गली में कैच लपका। तीसरे दिन लंच के बाद उन्होंने अपना पांचवां विकेट लिया और अपने 26वें ओवर में 300 विकेट का आंकड़ा छुआ। उन्होंने मेहदी हसन मिराज को विकेट के पीछे एलेक्स कैरी के हाथों कैच कराया।

बांग्लादेश ने विदेश में पहली बार हासिल की 200 की बढ़त

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में तंजिद हसन तमीम के शतक, कप्तान नजमुल हसन शान्तो और मेहदी हसन मिराज की अर्धशतकीय पारियों के बदौलत बांग्लादेश मजबूत स्थिति में है। पूरी खबर पढ़ें।