डार्विन में शनिवार (15 अगस्त) को पहले टेस्ट के तीसरे दिन के दूसरे सत्र में हसन महमूद के दो विकेट समेत ऑस्ट्रेलिया के चार विकेट गिरने से बांग्लादेश की एक यादगार जीत की उम्मीदें बढ़ गईं। स्टंप्स के समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट पर 161 रन था। वह अभी भी 67 रन पीछे है। कैमरन ग्रीन और एलेक्स कैरी क्रीज पर डटे हुए हैं। ग्रीन 86 गेंदों पर 43 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि कैरी ने 50 गेंदों पर 19 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं।

आखिरी सत्र में ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका तब लगा जब स्टीवन स्मिथ का विकेट गंवा दिया। उन्होंने मेहदी हसन मिराज को कैच थमा दिया। मिराज ने ही बांग्लादेश की पहली पारी को 426 रन तक पहुंचाने में मदद की। जिससे मेहमान टीम को 228 रनों की बढ़त मिली। तीसरे दिन जब ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, तो उनके दोनों ओपनर जल्दी आउट हो गए।

वेदरल्ड-हेड को महमूद ने किया चलता

जेक वेदरल्ड तीसरी ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। महमूद की गेंद पर वह बोल्ड हुए। ट्रैविस हेड को भी महमूद ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 17 रन बनाए। मार्नस लाबुशेन डेढ़ घंटे तक संघर्ष करते रहे और आखिरकार बाएं हाथ के स्पिनर ताइजुल इस्लाम की एक फुल लेंथ वाली गेंद पर खराब शॉट खेल बैठे। अपनी 59 गेंदों की पारी में उन्होंने दो चौके तो लगाए, लेकिन बल्लेबाजी में आत्मविश्वास नहीं दिखा।

स्मिथ ने की अटैक की कोशिश

महमूद के खिलाफ पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू की जबरदस्त अपील हुई थी, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी। लाबुशेन ने तस्किन अहमद की गेंद को पैड से रोका तो बांग्लादेश ने रिव्यू लिया, लेकिन गेंद स्टंप्स के ऊपर से निकल रही थी। पहली पारी में सबसे ज्यादा 71 रन बनाने वाले स्मिथ ने बांग्लादेश पर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ी संयम बनाए रहे।

ग्रीन बोल्ड होने से बचे

बांग्लादेश की टीम बदकिस्मत रही जब तस्कीन की एक गेंद ग्रीन के लेग स्टंप के अंदरूनी किनारे से छूकर गुजरी, लेकिन गिल्लियां नहीं गिरीं। फिर बड़ा विकेट आया। मेहदी ने पॉपिंग क्रीज से काफी पीछे से गेंद फेंकी। स्मिथ ने उसे वापस उन्हीं की तरफ खेल दिया। मेहदी ने एक शानदार रिटर्न कैच लपका। बांग्लादेश के फील्डर खुशी से झूम उठे। उस समय ऑस्ट्रेलिया अभी भी 106 रन पीछे था, लेकिन ग्रीन और कैरी ने ऑस्ट्रेलिया और कोई नुकसान नहीं होने दिया।

मेहदी निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर 52.3 ओवर तक क्रीज पर रहे

इससे पहले बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 138 ओवर तक बल्लेबाजी की थी। उन्होंने तीसरे दिन का पहला सेशन पूरा खेला, जिससे ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें और बढ़ गईं। मेहदी मेहमान टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर 52.3 ओवर तक क्रीज पर रहे और खुद 65 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया ने कुल पांच कैच छोड़े

मेहदी ने 117 गेंदों में अपना दसवां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया और ग्रीन की गेंद पर हुक शॉट खेलकर छक्का जड़ते हुए पहले सेशन का समापन किया। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने कुल पांच कैच छोड़कर अपनी मुश्किलें खुद बढ़ाईं। इनमें से दो कैच तो पहले सेशन के आखिर में पैट कमिंस के एक ही ओवर में छूटे। पहले स्टीवन स्मिथ ने टास्किव की गेंद पर डीप-बैकवर्ड स्क्वायर-लेग पर एक आसान कैच छोड़ा। फिर हेड ने मेहदी का कैच छोड़ दिया, जो काफी मुश्किल मौका था। मिडविकेट से पीछे की ओर दौड़ते हुए कैच लेना था।

जोश हेजलवुड ने 300 विकेट पूरे किए

300 टेस्ट विकेट लेने वाले 9 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में सिर्फ ग्लेन मैक्ग्रा (21.64), कमिंस (22.21) और डेनिस लिली (23.92) का औसत जोश हेजलवुड के 24.02 से बेहतर रहा है। पूरी खबर पढ़ें।