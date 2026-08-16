बांग्लादेश ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट में रविवार (16 अगस्त) को ऑस्ट्रेलिया को डार्विन में हराकर इतिहास रच दिया। वह पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में उसकी दूसरी जीत है। इससे पहले 2017 में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को मीरपुर में 20 रनों से हराया था। दोनों के बीच अबतक 7 टेस्ट हुए हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 198 रनों पर ही आउट हो गई। इसके जवाब में बांग्लादेश ने पहली पारी में 426 रन बनाए और 228 रनों की बढ़त हासिल की। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 284 रन बनाए और बांग्लादेश को 57 रनों का लक्ष्य दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरी पारी में कैमरन ग्रीन ने शतक जड़ा। उन्होंने 201 गेंद पर 104 रन बनाए, लेकिन यह पारी किसी काम की नहीं रही।

बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य

बांग्लादेश ने 57 रनों के लक्ष्य को 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पहली पारी में शतक लगाने वाले तंजिद हसन तमीम दूसरी पारी में बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। जोश हेजलवुड ने उनका विकेट झटका। शादमान इस्लाम 25 और मोमिनुल हक 30 रन बनाकर नाबाद रहे।

मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेट झटके

इससे पहले मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 284 रन पर समेटने में मदद की। मेहदी ने बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन किया। पहली पारी में उन्होंने अर्धशतक जड़ा था और पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर बांग्लादेश की बढ़त बड़ी करने में मदद की।

SENA देशों में दूसरी जीत

बांग्लादेश की यह साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया (SENA countries) में दूसरी जीत है। इससे पहले उसने 2022 में न्यूजीलैंड को माउंट मुंगाई में जीत दर्ज की थी। 9 विकेट से मिली यह जीत विकेट के अंतर से बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी टेस्ट जीत है। इससे बड़ी जीत 2024 में रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से मिली थी।

डब्ल्यूटीसी अंक तालिका

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। साउथ अफ्रीका दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। चौथे पर बांग्लादेश है। भारत 5वें और श्रीलंका छठे नंबर पर है। इंग्लैंड 7वें, पाकिस्तान 8वें और वेस्टइंडीज 9वें नंबर पर है। पूरी खबर पढ़ें।