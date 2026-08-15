बांग्लादेश ने डार्विन में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पसीन छुड़ा दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया को 198 पर निपाटने के बाद बांग्लादेश ने 131 ओवर से ज्यादा बल्लेबाजी कर ली है। उसकी बढ़त 200 से ज्यादा की हो गई, जो ऐतिहासिक उपलब्धि है। बांग्लादेश ने विदेश में पहली बार पहली पारी में 200 से ज्यादा की बढ़त हासिल की है।

इससे पहले विदेशी सरजमीं पर उसने सबसे बड़ी बढ़त 2021 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 192 रनों की हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जनवरी 2019 (सिडनी में भारत के खिलाफ) के बाद पहली बार घरेलू सरजमीं पर किसी टीम ने पहली पारी में 200 से ज्यादा रनों की बढ़त हासिल की है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लदेश का बड़ा रिकॉर्ड

तंजिद हसन तमीम के शतक, कप्तान नजमुल हसन शान्तो और मेहदी हसन मिराज की अर्धशतकीय पारियों के बदौलत बांग्लादेश मजबूत स्थिति में है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी बार बांग्लदेश के 3 खिलाड़ियों ने 1 पारी में अर्धशतक लगाए हैं। इससे पहले 2006 में फतुल्लाह में ऐसा हुआ था।

बांग्लादेश की बढ़त 219 रनों की हुई

जनवरी 2019 के बाद दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर टेस्ट में 400 से ज्यादा रन बने हैं। भारत ने 2024 में पर्थ में तीसरी पारी में 487/6d का स्कोर बनाया था। बता दें कि बांग्लादेश ने तीसरे दिन पहले सत्र का खेल खत्म होने तक 133 ओवर में 8 विकेट पर 417 रन बना लिए। उसकी बढ़त 219 रनों की हो गई। मेहदी हसन मिराज 65 और तस्किन अहमद 12 क्रीज पर डटे हुए हैं।

बांग्लादेश की बल्लेबाजी

बांग्लादेश की बल्लेबाजी की बात करें तो तंजिद हसन तमीम ने 197 गेंद पर 101, नजमुल हसन शान्तो ने 126 गेंद पर 84, मोमिनुल हक ने 49, मुश्फिकुर रहीम ने 36, शादमान इस्लाम ने 20, ताइजुल इस्लाम ने 17 और हसन महमूद ने 17 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश हेजलवुड ने 4 विकेट झटके। मिचेल स्टार्क ने 2, पैट कमिंस और नाथन लियोन ने 1-1 विकेट लिए।

तमीम का पहला शतक

बांग्लादेश के ओपनर तंजिद हसन तमीम का यह दूसरा टेस्ट मैच ही है। उन्होंने इसी साल मई में पाकिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। अपनी तीसरी टेस्ट पारी में अब उन्होंने अपना पहला शतक भी जड़ दिया है। पूरी खबर पढ़ें।