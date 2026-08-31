जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को इंग्लैंड का टिकट मिल गया है। वह अगले हफ्ते से सरे के लिए काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन के तीन मैच खेलेंगे। भारतीय टीम को अगले महीने न्यूजीलैंड दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारियों की कड़ी में आकिब काउंटी क्रिकेट से जुड़े हैं।

आकिब नबी को शनिवार (29 अगस्त) को वर्क वीजा क्लियरेंस मिल गया। वह पहली उपलब्ध फ्लाइट से रवाना हो गए। उम्मीद है कि वह बुधवार (2 सितंबर) को द ओवल में यॉर्कशायर के खिलाफ सरे के काउंटी चैंपियनशिप मैच में डेब्यू करेंगे। सीमर के 22 सितंबर से पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इंडिया ए के चार दिवसीय मैच के लिए भारत लौटने की उम्मीद है।

इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए मैच ईरानी कप से टकरा रहा

इस बीच, जम्मू-कश्मीर के चयनकर्ता 1-5 अक्टूबर को श्रीनगर में होने वाले ईरानी कप के लिए अपनी टीम चुनने से पहले भारतीय चयनकर्ताओं के फैसले का इंतजार करेंगे। दूसरा इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए मैच ईरानी कप से टकरा रहा है, ऐसे में चयनकर्ता शायद टीमों में बैलेंस टीमें बनाएंगे, जिसमें नबी का किसी एक टीम के लिए खेलना तय है।

श्रीलंका दौरे पर बुमराह के रिप्लेसमेंट थे नबी

नबी को इस महीने की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम में देर से शामिल किया गया था, जब जसप्रीत बुमराह बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लियरेंस नहीं ले पाए थे। हालांकि, वह किसी भी टेस्ट में प्लेइंग XI में जगह नहीं बना सके क्योंकि भारत ने सिर्फ दो फ्रंटलाइन सीमर मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का ही इस्तेमाल किया। न्यूजीलैंड दौरे पर टेस्ट गर्मियों की शुरुआत में होने वाले हैं इसलिए भारतीय टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओ को लगा कि नबी के लिए इंग्लैंड में खेलना बेहतर होगा।

नबी के लिए शानदार रहा रणजी सीजन

नबी के लिए यह साल बहुत अच्छा रहा। मार्च में, वह जम्मू-कश्मीर की ऐतिहासिक पहली रणजी ट्रॉफी की खिताबी जीत का हिस्सा थे। उन्होंने सीजन 60 विकेट के साथ खत्म किया। इसमें फाइनल में पांच विकेट भी शामिल हैं। उनके विकेटों में केएल राहुल, करुण नायर और आर स्मरण शामिल थे, जो इस सीजन में 950 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। अप्रैल में, उन्होंने कई सालों तक अनसोल्ड रहने के बाद आईपीएल में डेब्यू किया। हालांकि, दिल्ली कैपिटल्स द्वारा 8.4 करोड़ रुपये में चुने जाने पर उन्होंने कुल मिलाकर पांच मैच खेले और 11.46 के औसत से कोई विकेट नहीं लिया।

कौन हैं आकिब नबी?

दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज आकिब नबी ने 2020 में जम्मू-कश्मीर के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया। दलीप ट्रॉफी से पहले नबी ने 29 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे। इसमें उन्होंने 22.12 के औसत से 90 विकेट लिए। पूरी खबर पढ़ें।