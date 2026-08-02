दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। यह सीरीज 15 अगस्त को गॉल में शुरू होने वाली है। क्रिकइंफो की एक रिपोर्ट के मुताबिक बुमराह को अभी भी अपने बाएं घुटने में तकलीफ महसूस हो रही है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड उन्हें जल्दबाजी में वापस नहीं लाना चाहता और उन्हें पूरी तरह ठीक होने की सलाह दी गई है।

आकिब नबी को मिल सकती है टेस्ट टीम में जगह

बुमराह ने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच नवंबर 2025 में गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था और श्रीलंका के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज से उनका बाहर होना भारत के लिए एक बड़ा झटका है। उम्मीद है कि टीम इंडिया के चयनकर्ता आने वाले दिनों में बुमराह की जगह लेने वाले खिलाड़ी का ऐलान करेंगे। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली कैपिटल्स के 29 साल के तेज गेंदबाज आकिब नबी भारतीय टीम में उनकी जगह लेने के लिए सबसे आगे हैं।

43 मैचों में ले चुके हैं 162 विकेट

आकिब नबी जिन्होंने अब तक भारत के लिए कोई मैच नहीं खेला है ने घरेलू क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी के 2025-26 सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया था और जम्मू-कश्मीर को उनका पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। बारामूला के 29 साल के तेज गेंदबाज जिन्होंने अब तक 43 फर्स्ट-क्लास मैचों में 162 विकेट लिए हैं।

आकिब नबी पिछले महीने इंडिया ए टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर गए थे और श्रीलंका ए के खिलाफ दोनों फर्स्ट-क्लास मैच खेले थे। गॉल में खेले गए इन दो मैचों की चार पारियों में उन्होंने छह विकेट लिए थे जिसमें पहले मैच की पहली पारी में 4/58 का प्रदर्शन भी शामिल था। जून 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले इकलौते टेस्ट मैच के लिए आकिब का भारतीय टेस्ट टीम में चुने जाने की उम्मीद थी, लेकिन हैरानी की बात है कि भारतीय चयनकर्ताओं ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। सीनियर पुरुष चयन समिति के इस फैसले की काफी आलोचना हुई थी क्योंकि इस गेंदबाज ने लगातार दो रणजी ट्रॉफी सीजन में 50 से ज्यादा विकेट लिए थे।

रजत पाटीदार कप्तान, रिंकू सिंह उप-कप्तान; दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान, ऐसी है पूरी टीम

दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान कर दिया गया है। डिफेंडिंग चैंपियन इस टीम की कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में ही रहेगी जबकि टीम का उप-कप्तान रिंकू सिंह को बनाया गया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)