एटीपी फाइनल्स में शनिवार (21 नवंबर) को दो बड़े उलटफेर देखने को मिले। दुनिया के टॉप-2 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्पेन के राफेल नडाल टूर्नामेंट से बाहर हो गए। दोनों दिग्गज खिलाड़ी फाइनल में अपना स्थान पक्का नहीं कर सके। जोकोविच को पहले ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने हराकर बाहर कर दिया। इसके बाद रूस के दानिल मेदवेदेव ने नडाल को शिकस्त दे दी। एटीपी रैंकिंग में थीम तीसरे और मेदवेदेव चौथे स्थान पर हैं।

इस टूर्नामेंट में स्विट्जरलैंड के दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर नहीं खेल रहे हैं। रैंकिंग में वो पांचवें स्थान पर हैं। मेदवेदेव ने नडाल को 3-6, 7-6 (7/4), 6-3 से हरा दिया। उनके खिलाफ करियर की पहली जीत भी हासिल कर ली। रिकॉर्ड 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके नडाल अपने शानदार करियर में अब तक एटीपी फाइनल्स को नहीं जीत सके हैं। इस बार भी उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। मेदवेदेव शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से पहले पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता था।

First win over Nadal, first final in London @DaniilMedwed completes an incredible 3-6, 7-6(4), 6-3 comeback! #NittoATPFinals pic.twitter.com/GgT5wPLAeL

फाइनल में मेदवेदेव का सामना डोमिनिक थीम से होगा। थीम ने जोकोविच के खिलाफ रोमांचक मैच में जीत दर्ज की। तीसरे सेट के टाइब्रेकर में एक समय वो 4-0 से पीछे चल रहे थे और लग रहा था कि मैच हार जाएंगे। यहां से उन्होंने वापसी करते हुए कद्दावर खिलाड़ी जोकोविच को मुकाबले में हरा दिया। थीम ने इस मैच को 7-5, 6-7 (10/12), 7-6 (7/5) से अपने नाम किया। अपने एटीपी करियर में उन्होंने इतिहास रचते हुए 300वीं जीत हासिल कर ली।

THIEM RETURNS TO THE FINAL!

With his 300th career win, @ThiemDomi beats Djokovic 7-5, 6-7(10), 7-6(5) to make it back-to-back finals at the #NittoATPFinals pic.twitter.com/WTQgx6jDYP

— ATP Tour (@atptour) November 21, 2020