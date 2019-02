यूएफा चैंपियंस लीग में बुधवार (20 फरवरी) को स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम युवेंटस को स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड से हार का सामना करना पड़ा है। मेजबान एटलेटिको मैड्रिड ने चैंपियंस लीग के प्री क्वार्टर फाइनल के पहले चरण में युवेंटस को 2-0 से मात दी। एटलेटिको मैड्रिड की ओर से जोस जिमेनेज ने 78वें और डिएगो गोडिन ने 83वें मिनट में गोल दागे। वहीं, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इस मैच में प्रदर्शन फीका रहा और कोई गोल नहीं कर सके। बता दें कि यूएफा चैंपियंस लीग के मौजूदा सीजन में रोनाल्डो ने कुल 6 मैच खेले हैं, जिनमें वो सिर्फ 1 गोल दाग पाए हैं।

एटलेटिको मैड्रिड ने अपने घरेलू मैदान वांडा मेट्रोपोलिटानो में युवेंटस को भले ही 2-0 से हरा दिया। लेकिन मैच के दौरान एटलेटिको के कोच डिएगो सिमोन की एक अश्लील हरकत कैमरे में कैद हो गई। दरअसल, जोस जिमेनेज ने मैच में 78वें मिनट में जैसे ही एटलेटिको मैड्रिड की ओर से पहला गोल दागा। गोल के खुशी में टीम के डिएगो सिमोन ने जोश में होश खो दिए और दर्शकों की तरफ अश्लील इशारा कर बैठे। यही नहीं डिएगो की ये हरकत कैमरे में भी कैद हो गई। अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

यहां देखें वीडियो:

