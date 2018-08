Atal Bihari Vajpayee: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार (16 अगस्त) को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया। 11 जून 2018 को एम्स में भर्ती कराया गया था और डाक्टरों की निगरानी में पिछले नौ सप्ताह से उनकी हालत स्थिर बनी हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री की स्थिति पिछले 14 अगस्त को बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था। वाजपेयी की मौत पर भारतीय क्रिकेट टीम भी शोक में है। टीम इंडिया इस वक्त इंग्लैंड दौरे पर है। खिलाड़ियों को जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री के ना रहने की खबर मिली, उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश डालने शुरू कर दिए।

वाजपेयी अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। वाजपेयी को 2014 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके जन्मदिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रहे। वह पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार सिर्फ 13 दिनों तक ही चल पाई थी।

Atal Bihari Vajpayee Death Live Updates

India is at a great loss today. Shri #AtalBihariVajpayee ji’s contributions to our nation have been innumerable. Thoughts and prayers go out to his loved ones.

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 16, 2018

One of India’s Most Loved Prime Minister, a great poet and a wonderful statesman. We as a nation will miss you sir #AtalBihariVaajpayee ji Deepest condolences to admirers and loved ones . pic.twitter.com/BPQRUD8nLG — VVS Laxman (@VVSLaxman281) August 16, 2018

Deeply saddened to hear about the loss of Shri #AtalBihariVajpayee ji. His values and ideologies will be remembered forever. — cheteshwar pujara (@cheteshwar1) August 16, 2018

It’s been a sad week, the demise of one of India’s finest leaders “Mr. Vajpayee” is heartbreaking. #RIPVajpayee — Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) August 16, 2018

Asaman ko choo gaya, jo asmaan sa vishal tha, dharti mein simat gaya, jo mitti jaisa narm tha.

Kaun hai jo Atal reh paya zindagi bhar, Atal banke wo zindagi ko paa gaya.

Om Shanti #AtalBihariVajpayee ji pic.twitter.com/56Xi1sqzEf — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 16, 2018

#AtalBihariVajpayee ji lived every minute of his life in service of the nation. His poems and oratory skills were par excellence. There is so much for us to learn from his life. He was in every sense a ‘Bharat Ratna’. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/Aa1B5DltUe — MANOJ TIWARY (@tiwarymanoj) August 16, 2018

Leaders live exemplary life to make our world better & that’s what #AtalBihariVajpayee ji did for India. Most of us grew up in his remarkable leadership and saw our country shaping up in a super power! It’s end of an Era & a moment of extreme grief! #RIP #AtalBihariVajpayee pic.twitter.com/K1imIcfm9I — Suresh Raina (@ImRaina) August 16, 2018

The Indian Cricket Team and BCCI condoles the sad demise of former India Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee. Atalji dedicated his life in service of the nation. — BCCI (@BCCI) August 16, 2018

1998 में वह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब उनकी सरकार 13 महीने तक चली थी। 1999 में वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और पांच सालों का कार्यकाल पूरा किया।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App