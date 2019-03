Islamabad Uniteds clash against Karachi Kings: कराची किंग्स के खिलाफ धुआंधार पारी खेलते हुए आसिफ अली ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक अहम मुकाबले में जीत दिलाने का काम किया। आसिफ ने गुरुवार को खेले गए इस मुकाबले में महज 10 गेंदों में 24 रन जड़ टीम को 3 गेंद रहते ही जीत दिला दी। आसिफ की बल्लेबाजी से टीम के हेड कोच डीन जोंस भी प्रभावित नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज और पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड डीन जोंस मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आए तो आसिफ के बारे में बात करते हुए वह रो पड़े। दरअसल, आसिफ की बेटी कैंसर से जूझ रही हैं और ऐसे समय टीम के लिए उनका यह योगदान और भी बहुमूल्य बन जाता है। मैच के बाद डीन जोन्स ने कहा, ‘आसिफ की बच्ची बहुत बीमार है। हमें इस बारे में जानकर बेहद दुख हुआ, वह एक अच्छी बच्ची है।’ इतना कहते ही जोंस की आंखों से आंसू छलक गए और वह तुरंत वहां से उठकर चले गए। जोंस के अलावा टीम के साथी खिलाड़ी भी आसिफ की पारी की सराहना की।

वहीं पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनिस ने अपनी बेटी की स्थिति के बावजूद इस दमदार पारी खेलने वाले आसिफ की जमकर प्रशंसा की। वकार ने कहा, उनकी इस पारी के लिए उन्हें सलाम, यह कतई आसान नहीं होता।’ यूनुस के अलावा भी कई क्रिकेट के दिग्गजों ने आसिफ की तारीफ की। बता दें कि इस मुकाबले कराची किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 161 रन बनाने का काम किया। 162 रनों की पीछा करने उतरी इस्लामाबाद यूनाइटेड आसिफ की पारी की बदौलत इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रही।

Dean Jones in tears at today’s press conference when speaking about Asif Ali’s daughter pic.twitter.com/UMDWytP0Vu

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) March 15, 2019