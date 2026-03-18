2026 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के ट्रायल्स के दौरान मैट पर ऐसा उलटफेर देखने को मिला, जिसने सबको हैरान कर दिया। अंतिम पलों में वर्षों की मेहनत और आत्मविश्वास की परीक्षा हुई। मीनाक्षी ने डिफेंस को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हुए अंतिम 20 सेकंड में बाजी पलट दी और अंतिम पंघाल को उन्हीं के आक्रामक दांव से चित कर दिया।

लंबे समय से राष्ट्रीय सर्किट पर दबदबा कायम रखने वाली अंतिम पंघाल इस अप्रत्याशित हार के बाद कुछ देर तक मैट पर ही स्तब्ध पड़ी रहीं। वह यह समझने की कोशिश करती रहीं कि अभी-अभी क्या हुआ है। दूसरी ओर, मीनाक्षी ने दमदार जीत के साथ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए अपनी दावेदारी पक्की कर दी।

मीनाक्षी ने अंतिम से चुकता किया पुराना हिसाब

इस जीत से मीनाक्षी ने न सिर्फ अपनी पुरानी हारों का हिसाब चुकता किया, बल्कि साबित किया कि बड़े मंच पर आत्मविश्वास और सही रणनीति किस तरह मैच की तस्वीर बदल सकती है। पिछले कुछ समय से डिफेंस और फिटनेस पर काम कर रही मीनाक्षी ने ट्रायल्स में जिस संयम और आक्रामकता का संतुलन दिखाया, उसने भारतीय महिला कुश्ती में नए समीकरण बनाए हैं।

मीनाक्षी ने असंभव को संभव कर दिखाया

ट्रायल्स के दौरान मुकाबले में सिर्फ 20 सेकंड बाकी थे तभी 25 साल की मीनाक्षी ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिसकी हिम्मत भारतीय कुश्ती में लंबे समय से किसी ने नहीं की थी। जींद की इस लड़की ने दो बार की विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता अंतिम पंघाल को चित कर दिया। इस तरह U23 में विश्व चैंपियन रह चुकीं अंतिम पंघाल को तीन साल से भी ज्यादा समय में राष्ट्रीय सर्किट पर पहली हार का सामना करना पड़ा।

गलतियों पर काम करने से मिली सफलता

मीनाक्षी ने मुकाबले के बाद द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ‘मुझे मजा आ रहा है। मैं पिछले कई वर्षों से 53 किग्रा कैटेगरी में फिट होने की तैयारी कर रही थी। मैंने अपनी पिछली गलतियों पर काम किया। पहले मैं स्कोर करने के लिए दूसरे पीरियड का इंतजार करती थी। मैं अनुभवी पहलवानों के खिलाफ मैच हार जाती थी। मैंने अंतिम की चालों का मुकाबला करने के लिए अपने डिफेंस पर भी काम किया।’

अंतिम की पहुंच से दूर रखा अपना पांव

मीनाक्षी ने कहा, ‘मैंने अपनी चालों का इतनी बार अभ्यास किया है कि मसल मेमोरी के कारण मेरा डिफेंस मजबूत बना रहा। मैंने उसे अपना पैर नहीं दिया। हर बार जब उसने हमला किया तो मेरा पैर उसकी पहुंच से दूर पीछे हट गया। मैं अंतिम पंघाल से तीन बार (अलग-अलग ट्रायल्स में) हार चुकी थी। मुझे पता था कि वह अपना हमेशा वाला आक्रामक खेल ही खेलेगी, इसीलिए मैं अपना डिफेंस आजमाना चाहती थी।’

अभी करना होगा सुधार: कोच अजय मलिक

अपने करियर की सबसे बड़ी जीतों में से एक हासिल करने के बाद भी मीनाक्षी के कोच अजय मलिक ने एशियन चैंपियनशिप से पहले सुधार के कुछ क्षेत्रों की पहचान की। अजय मलिक ने कहा, ‘आज सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ चीजों में सुधार की गुंजाइश है। उसके पैरों की मूवमेंट उतनी असरदार नहीं थी। भारत छोड़ने से पहले हम इसी चीज पर काम करेंगे।’

मीनाक्षी ने 2018 में कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक और कैडेट एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। हालांकि, सीनियर लेवल पर इंटरनेशनल पदक जीतने में 8 साल लग गए। मीनाक्षी ने पिछले महीने अल्बानिया के तिराना में मुहम्मेट मालो रैंकिंग सीरीज में रजत पदक जीता था।

खत्म की मानसिक रुकावट

मीनाक्षी ने बताया, ‘यह एक मानसिक रुकावट थी। अच्छी तैयारी होने के बावजूद मैं बड़े नामों से हार जाती थी, लेकिन इस बार मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मुझे अपनी क्षमताओं पर शक होता था, जिसकी वजह से ट्रायल्स में मेरा प्रदर्शन खराब रहता था, लेकिन अब मैंने उस पर काबू पा लिया है।’

मीनाक्षी ने बताया, ‘इस प्रक्रिया के दौरान मेरा परिवार मेरे लिए बहुत मददगार रहा। उन्होंने हमेशा मुझसे खुद और अपनी बुद्धि पर भरोसा रखने को कहा है। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मैं बस नतीजे की चिंता किये बिना पूरी हिम्मत से मुकाबला करूं।’

अपने पहले बड़े टूर्नामेंट के लिए कैसे तैयारी करेंगी के सवाल पर मीनाक्षी बोलीं, ‘बहुत समय से मैं किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने का अहसास पाना चाहती थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मुकाबला कैसे करना है और मैं वैसा ही करूंगी।’

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