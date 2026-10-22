एशियन पैरा गेम्स 2026 के पांचवें दिन यानी गुरुवार 22 अक्टूबर 2026 को भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदकों की झड़ी लगा दी। तीरंदाज शीतल देवी ने दो घंटे से भी कम समय में दो गोल्ड मेडल जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की। पुरुषों की ऊंची कूद टी63 स्पर्धा में भारतीय एथलीटों ने क्लीन स्वीप करते हुए तीनों पदक अपने नाम किये।

भारत की पदक संख्या बढ़कर अब 88 हो गई है। इसमें 21 स्वर्ण पदक, 26 रजत पदक और 41 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा एथलेटिक्स 52 पदकों के साथ भारत के लिए सबसे बड़ा योगदान देने वाला खेल बना हुआ है। इनमें 18 गोल्ड, 16 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।

बिना हाथों वाली तीरंदाज शीतल देवी मौजूदा विश्व चैंपियन हैं। 19 साल की शीतल देवी विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। शीतल देवी ने सबसे पहले तोमन कुमार के साथ मिलकर मिक्स्ड टीम स्पर्धा का गोल्ड मेडल जीता। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशिया की तेओदोरा ऑडी आयुडिया फेरेली और केन स्वागुमिलांग को 151-148 से हराया। इसके साथ ही शीतल और तोमन ने अपना खिताब बरकरार रखा।

शीतल देवी ने इसके बाद महिला व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में सिंगापुर की अलीम नूर सैयदाह को 142-139 से हराकर दूसरा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मुकाबले में शीतल चार अंक से पीछे चल रही थीं, लेकिन शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की। यह मुकाबला हांगझू में 2023 में हुए एशियन पैरा गेम्स के फाइनल जैसा ही था। तब भी शीतल देवी ने अलीम को हराया था।

भारत के लिए दिन की शुरुआत भी गोल्ड मेडल के साथ हुई। सुवर्णा राज ने महिलाओं की एफ54 डिस्कस थ्रो स्पर्धा में 15.66 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके पहला स्थान हासिल किया। व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने वाली 44 वर्षीय सुवर्णा ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और उनके चार थ्रो 15 मीटर से अधिक के रहे। यह उनके करियर की सबसे बड़ी जीत रही।

भारत के लिए दिन अच्छा साबित हुआ। भारतीय खिलाड़ियों ने पैरा स्विमिंग, पैरा बैडमिंटन और पैरा टेबल टेनिस में भी पदक जीते। दिन के प्रमुख प्रदर्शनों में पुरुषों की ऊंची कूद टी63 स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा। शैलेश कुमार की अगुआई में भारत ने इस स्पर्धा के तीनों पदक अपने नाम किये।

शैलेश कुमार ने 1.89 मीटर की छलांग लगाकर गेम्स रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीता। शैलेश कुमार ने बुधवार 21 अक्टूबर को लंबी कूद में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके वरुण भाटी ने 1.84 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल हासिल किया। उनका यह इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। राहुल ने 1.81 मीटर की छलांग लगाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता।

इसके अलावा अंजना बेन बुम्बादिया और दिलीप महादू गावित ने अपनी-अपनी 400 मीटर टी47 स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीते। अंजना बेन बुम्बादिया ने महिलाओं की 400 मीटर टी47 दौड़ 59.97 सेकंड में पूरी करके गोल्ड मेडल जीता। भारत की ही जयंती बेहरा ने 1 मिनट 0.65 सेकंड के समय के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया।

बुधवार को 100 मीटर दौड़ में गोल्ड जीतने वाले दिलीप महादू गावित ने पुरुषों की 400 मीटर टी47 दौड़ में भी शानदार प्रदर्शन किया। दिलीप गावित ने 48.27 सेकंड में दौड़ पूरी करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया।

दिन का समापन लंबी कूद में धर्मराज सोलैराज के गोल्ड मेडल के साथ हुआ। उन्होंने टी44, टी62 और टी64 वर्गों की संयुक्त स्पर्धा में 7.15 मीटर की छलांग लगाई। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड बनाया और अपना खिताब बरकरार रखा।

महिलाओं की 400 मीटर टी12 दौड़ में दृष्टिबाधित भारतीय एथलीट तेजलबेन डामोर ने सिल्वर मेडल जीता। तेजलबेन ने 57.60 सेकंड में दौड़ पूरी की। एशियन पैरा गेम्स में यह उनका दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने महिलाओं की 200 मीटर टी12 स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था।

टी47 वर्ग में ऐसे एथलीट हिस्सा लेते हैं, जिनके एक हाथ में कोहनी के नीचे से अंग-विच्छेदन हुआ हो या हाथ के ऊपरी हिस्से में किसी तरह की शारीरिक कमी या दिव्यांगता हो। टी63 वर्ग उन एथलीटों के लिए है, जिनके घुटने के ऊपर या घुटने के आर-पार पैर का अंग-विच्छेदन हुआ हो या पैर में ऐसी ही शारीरिक कमी हो।

तीरंदाजी में स्वाति चौधरी ने भी इतिहास रच दिया। उन्होंने डब्ल्यू1 वर्ग में एशियन पैरा गेम्स का पदक जीतने वाली भारत की पहली तीरंदाज बनने का गौरव हासिल किया। हालांकि, महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में उन्हें चीन की सेन मेंगकान से 4-6 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह स्वाति को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा।

भारतीय पैरा तैराक रवि बुडिगिना ने पुरुषों की 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर एशियन पैरा गेम्स में पदकों की हैट्रिक पूरी की। उनके अलावा तीन अन्य भारतीय तैराकों ने भी पदक जीते।

कपिल कुमार ने रजत पदक हासिल किया, जबकि स्वातिक पाटिल और तेजस नंदकुमार ने अपनी-अपनी स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीते। इन पदकों के साथ तैराकी में भारत के कुल पदकों की संख्या 10 हो गई। हालांकि, भारतीय तैराक अब तक स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं।

आंध्र प्रदेश के 18 वर्षीय रवि दृष्टिबाधित हैं। उन्होंने 50 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में 25.89 सेकंड का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले वह पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक और 100 मीटर फ्रीस्टाइल S13 स्पर्धाओं में रजत पदक जीत चुके थे।

26 वर्षीय कपिल कुमार ने पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल S10 स्पर्धा में 4 मिनट 38.44 सेकंड का समय लेकर रजत पदक जीता। जापान के अकितो मिनाई ने 4 मिनट 27.44 सेकंड के गेम्स रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

24 वर्षीय स्वातिक पाटिल ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB9 स्पर्धा में 1 मिनट 13.77 सेकंड का समय लेकर कांस्य पदक जीता।

SB9 वर्ग में कम शारीरिक अक्षमता वाले तैराक हिस्सा लेते हैं, जबकि S13 वर्ग उन दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए है, जिनकी दृष्टि में अन्य पात्र दृष्टिबाधित खिलाड़ियों की तुलना में सबसे कम कमी होती है।

दिन के अंत में भारत के लिए तैराक तेजस नंदकुमार ने पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक S7 स्पर्धा में 1 मिनट 18.58 सेकंड का समय लेकर कांस्य पदक जीता। इस वर्ग में ऐसे खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, जिनके हाथों और धड़ की गतिविधियां सामान्य होती हैं, लेकिन पैरों की कार्यक्षमता सीमित होती है या उनके अंगों में कुछ विशेष प्रकार की शारीरिक कमी होती है।

एशियन पैरा गेम्स 2026 मेडल टैली (गुरुवार 22 अक्टूबर 2026 की शाम 7:30 बजे तक अपडेट)