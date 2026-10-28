एशियन पैरा गेम्स में तीन गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट नीरज यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। 42 वर्षीय नीरज एफ55 कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार 27 अक्टूबर 2026 की रात दिल्ली स्थित अपने फ्लैट में उनकी मौत हुई।

नीरज डोपिंग मामले में निलंबित चल रहे थे। इसके कारण वह हाल ही में जापान के आइची-नागोया में हुए एशियन पैरा गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे। उनकी मौत के कारणों का अब तक आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं हुआ है। नीरज यादव की मौत से भारतीय पैरा-एथलेटिक्स जगत स्तब्ध है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नीरज यादव ने कथित तौर पर आत्महत्या की है। उन्होंने संभवतः जहर खा लिया था। बुधवार को दिल्ली के GTB अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम हुआ।

रिपोर्ट के मुताबिक, पोस्टमार्ट के समय पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल और उनके साथी पैरा-एथलीट विपिन कसाना अस्पताल में मौजूद थे। नीरज यादव की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका अभी पता नहीं चल पाया है।

भारत के मुख्य पैरा-एथलेटिक्स कोच एस सत्यनारायण ने बताया कि उन्हें पता चला है कि नीरज यादव ने आत्महत्या कर ली है। एस सत्यनारायण ने कहा, ‘‘हां, नीरज यादव ने आत्महत्या कर ली है। मुझे भी यही पता चला है। मुझे बताया गया है कि उसने कल रात अपने फ्लैट पर जहर खा लिया था। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है।’’

कोच एस सत्यनारायण ने बताया कि डोपिंग के कारण निलंबित होने की वजह से आइची-नागोया एशियन पैरा गेम्स में हिस्सा न ले पाने के कारण नीरज यादव शायद मानसिक तनाव में रहे होंगे। हालांकि, उनकी मौत किन हालात में हुई, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है।

एस सत्यनारायण ने बताया, ‘‘वह इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए काफी उत्साहित रहे होंगे। एशियन पैरा गेम्स में मेडल जीतने पर सरकार की तरफ से बड़ा नकद इनाम और पक्की नौकरी के मौके मिल सकते हैं, लेकिन उनका निलंबन खत्म नहीं हुआ था, इसलिए वह इसमें हिस्सा नहीं ले पाए। मुमकिन है कि इस बात का उन पर गहरा असर पड़ा हो, लेकिन पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह किस दौर से गुजर रहे थे।’’

सात साल की उम्र में लकवा मारा था

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले नीरज यादव भारत के बेहतरीन पैरा-एथलीटों में से एक थे। सात साल की उम्र में उन्हें ‘पोस्ट-पोलियो रेसिडुअल पैरालिसिस’ (पोलियो के बाद होने वाला लकवा) हो गया था। इसके बावजूद उन्होंने अपने खेल के सपनों को नहीं छोड़ा। पैरा-एथलेटिक्स में आने से पहले नीरज यादव ने 2005 से 2012 तक व्हीलचेयर टेनिस खेला।

दिल्ली एथलेटिक्स मीट से करियर में आया मोड़

नीरज यादव के करियर में बड़ा मोड़ 2015 की दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स मीट में आया। एथलेटिक्स मीट में नीरज यादव ने शॉट पुट, जैवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीते। साल 2018 में जकार्ता में हुए एशियन पैरा गेम्स में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। वहां उन्होंने पुरुषों के F55 जैवलिन थ्रो इवेंट में 29.84 मीटर की दूरी तय करके एशियाई रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता।

हांगझू एशियन पैरा गेम्स में जीते थे दो स्वर्ण पदक

इसके बाद 2023 में हांगझू एशियन पैरा गेम्स में नीरज यादव ने जैवलिन और डिस्कस थ्रो में दो और स्वर्ण पदक जीते। इस तरह, एशियन पैरा गेम्स में उनके कुल स्वर्ण पदकों की संख्या तीन हो गई। हालांकि, नीरज यादव के करियर पर एक एंटी-डोपिंग मामले का साया पड़ गया।

अक्टूबर 2023 में बेंगलुरु में प्रतियोगिता से इतर लिए गए उनके एक सैंपल में ‘स्टैनोजोलोल’ (एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड) पाया गया। इसके बाद नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) ने उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। बाद में नीरज यादव ने एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक प्रक्रिया के तहत अपने सैंपल का DNA टेस्ट कराने की मांग की।

नीरज यादव का निधन एक ऐसे एथलीट के जीवन का दुखद अंत है, जिसने शारीरिक चुनौतियों को पार करते हुए एशियन पैरा-एथलेटिक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया था।

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