भारत की स्टार तीरंदाज शीतल देवी ने 2026 एशियाई पैरा खेलों में महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी क्वालिफिकेशन राउंड में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करके इतिहास रच दिया। उन्होंने कुल 720 अंकों में से 704 अंक हासिल किए। क्वालिफिकेशन स्टैंडिंग के अनुसार 19 वर्षीय पैरा-तीरंदाज ने न केवल 704 अंकों के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की, बल्कि 698 अंकों के पिछले एशियाई रिकॉर्ड को भी 6 अंक पीछे छोड़ दिया।

एक अन्य भारतीय तीरंदाज पायल नाग ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 675 अंक हासिल करके पांचवां स्थान प्राप्त किया। दोनों एथलीट के शानदार प्रदर्शन से पैरा-तीरंदाजी में भारत को शानदार शुरुआत मिली है। दोनों तीरंदाज अपनी इस फॉर्म को मेडल मुकाबलों में भी बरकरार रखना चाहेंगी।

शीतल देवी से पदक की उम्मीद

हांगझोऊ में 2023 एशियाई पैरा खेलों में महिलाओं के कंपाउंड सोलो इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली शीतल देवी से एशियन पैरा गेम्स में भारत के लिए पदक की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक हैं। 19 वर्षीय शीतल ने 2024 में पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता था और वह एक विश्व चैंपियन भी हैं।

A historic start to the day!



Our para archers have set the stage on fire at the Asian Para Games 2026:



Sheetal Devi (TOPS Athlete) delivered a phenomenal performance in the Para Compound Women Ranking Round, finishing 1st with a massive score of 704 (32 X’s and 25 10’s) to set… pic.twitter.com/MNv7XaZHmX — SAI Media (@Media_SAI) October 19, 2026

शीतल देवी को हरा चुकी हैं पायल नाग

ओडिशा की रहने वाली पायल नाग ने पैरा-आर्चरी में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने बैंकॉक में आयोजित 2026 वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में स्वर्ण पदक जीते। एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में उन्होंने शीतल देवी को भी हराया, जो यह दिखाता है कि महिलाओं के कंपाउंड इवेंट में भारत की चुनौती कितनी मजबूत है।

पैरा एशियन गेम्स में भारत के 15 खिलाड़ी जिनसे गोल्ड की उम्मीद

सुमित अंतिल से अवनि लेखरा और शीतल देवी तक, पैरा एशियन गेम्स 2026 में भारत के इन 15 खिलाड़ियों से पदक की उम्मीदें हैं। भारतीय खिलाड़ियों की दावेदारी सिर्फ एक या दो खेलों तक सीमित नहीं है। जानें पैरालंपिक चैंपियनों की उपलब्धियां और किन स्पर्धाओं में वे भारत की चुनौती पेश करेंगे। पूरी खबर पढ़ें।