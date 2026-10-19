पैरा एशियन गेम्स 2026 के पहले दिन ही भारतीय एथलीट ने सभी को प्रभावित कर दिया है। दिन का पहला गोल्ड मेडल शूटिंग में मोना अग्रवाल ने जीता था। वहीं भारत के लिए दूसरा गोल्ड पहले दिन ही लॉन्ग जम्प एथलीट निषाद कुमार ने T45 कैटेगरी में अपने नाम किया। पहले दिन अब तक भारत ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है।

निषाद कुमार ने लंबी कूद की इस स्पर्धा में 7.11 मीटर के बेस्ट अटेम्प्ट के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। खास बात यह है कि निषाद आमतौर पर हाई जम्प (ऊंची कूद) में प्रतिभाग करते हैं। उन्होंने पैरा ओलंपिक में इस स्पर्धा में दो मेडल भी जीते हैं। वहीं अब लॉन्ग जम्प में निषाद कुमार ने इतिहास रचा और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता।

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