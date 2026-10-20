भारत का पैरा एशियाई खेलों के तीसरे दिन मंगलवार (20 अक्टूबर) को शानदार प्रदर्शन जारी है। शूटर मनीष नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच 1 श्रेणी में रजत पदक दिलाया। मनीष ने इसके साथ 2028 में अमेरिका के लॉस एंजेलिस में होने वाले पैरालंपिक का टिकट कटा लिया। इससे पहले 4 कांस्य पदक टेबल टेनिस में आए और भारत के पदकों की संख्या 20 हो गई। अबतक पांच स्वर्ण, 7 रजत और 8 कांस्य पदक आ गए हैं।

हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ के रहने वाले अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी ने आठ लोगों के फाइनल में 233.7 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। वह लॉस एंजेलिस 2028 कोटा हासिल करने वाले तीसरे भारतीय पैरा शूटर बन गए हैं। उनसे पहले मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा ने सोमवार (19 अक्टूबर) को शूटिंग स्पर्धा के पहले दिन महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल एसएच1 स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते थे।

रुद्रांश खंडेलवाल सातवें स्थान पर रहे

दक्षिण कोरिया के जो जियोंगडू ने 241.3 के स्कोर के साथ एशियन पैरा गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता, जबकि चीन के यांग चाओ ने 213.6 के स्कोर के साथ कांस्य पदक हासिल किया। फाइनल में पहुंचने वाले एक अन्य भारतीय रुद्रांश खंडेलवाल 127.3 के स्कोर के साथ सातवें स्थान पर रहे। नरवाल ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में इसी स्पर्धा में रजत पदक जीता था। उन्होंने हांगझू में आयोजित 2023 एशियन पैरा गेम्स में कांस्य पदक जीता था।

एशियन पैरा गेम्स 2026: भारतीय पदक विजेताओं की सूची

स्वर्ण पदक

मोना अग्रवाल: आर2 – महिलाओं की 10मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 (शूटिंग पैरा स्पोर्ट)

निशाद कुमार: पुरुषों की लॉन्ग जंप टी47 (पैरा एथलेटिक्स)

रिंकू: पुरुषों की जैवलिन थ्रो एफ46 (पैरा एथलेटिक्स)

सौम्या: महिलाओं की 1500मीटर टी12/टी13 (पैरा एथलेटिक्स)

दीप्ति जीवनजी: महिलाओं की 400मीटर टी20 (पैरा एथलेटिक्स)

रजत पदक

अवनि लेखरा: आर2 – महिलाओं की 10मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 (शूटिंग पैरा स्पोर्ट)

अजीत सिंह: पुरुषों की जैवलिन थ्रो एफ46 (पैरा एथलेटिक्स)

राधा वेंकटेश: महिलाओं की 1500मीटर टी12/टी13 (पैरा एथलेटिक्स)

कोकिला: महिलाओं की जे2 -52 किलोग्राम (पैरा जूडो)

रवि कार्तिक बुडिगिना: पुरुषों की 100मीटर फ्रीस्टाइल एस13 (पैरा स्विमिंग)

प्रदीप कुमार: पुरुषों की जैवलिन थ्रो एफ53/एफ54 फाइनल (पैरा एथलेटिक्स)

कांस्य पदक

वलासानैनी रवन्नी: महिलाओं की 1500मीटर टी11 (पैरा एथलेटिक्स)

कपिल परमार: पुरुषों की जे1 -70 किलोग्राम (पैरा जूडो)

आयुष वर्मा: पुरुषों की जैवलिन थ्रो एफ53/एफ54 फाइनल (पैरा एथलेटिक्स)

प्रवीण शर्मा: पुरुषों की शॉट पुट एफ11 फाइनल (पैरा एथलेटिक्स)

सोनलबेन पटेल: महिला सिंगल्स – क्लास 3 (पैरा टेबल टेनिस)

भाविना पटेल: महिला सिंगल्स – क्लास 4-5 (पैरा टेबल टेनिस)

प्राची पांडे: महिला सिंगल्स – क्लास 6 (पैरा टेबल टेनिस)

सहाना रवि: महिला सिंगल्स – क्लास 9 (पैरा टेबल टेनिस)

एकता भ्यान: महिला सिंगल्स – क्लास 9 (पैरा टेबल टेनिस)

भारत ने तीसरे दिन की शुरुआत आधा दर्जन पदकों से की

भारत ने तीसरे दिन मंगलवार (20 अक्टूबर) की शुरुआत आधा दर्जन पदकों से की। एक स्वर्ण, एक रजत और चार कांस्य पदक झटका। दीप्ति जीवनजी ने स्वर्ण झटका। पूरी खबर पढ़ें।