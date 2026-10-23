जयपुर की पैरा निशानेबाज मोना अग्रवाल ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में इतिहास रच दिया। मोना अग्रवाल ने आइची-नागोया में शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026 विश्व रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता। मोना अग्रवाल ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस एसएच1 स्पर्धा में यह बड़ी उपलब्धि हासिल की।

जयपुर में 11 अगस्त 1987 को जन्मीं मोना अग्रवाल का एशियन पैरा गेम्स 2026 में यह दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले उन्होंने महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में गोल्ड मेडल जीता था। तब उन्होंने गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया था।

मोना अग्रवाल इससे पहले पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ा चुकी हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाली मोना अग्रवाल ने अपनी इस नई उपलब्धि से फिर भारतीय पैरा निशानेबाजी को गौरवान्वित किया है।

फाइनल में 357.5 अंक का बनाया रिकॉर्ड स्कोर

मोना अग्रवाल ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस के फाइनल में 357.5 अंक हासिल किए। मोना अग्रवाल ने इस प्रदर्शन के साथ विश्व रिकॉर्ड के अलावा एशियन पैरा गेम्स का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। चीन की कुइपिंग झांग 353.7 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि दक्षिण कोरिया की म्योंग किम ने 344.4 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता।

चौथे स्थान पर रहीं अवनि लेखरा

भारत की एक अन्य निशानेबाज अवनि लेखरा 333.2 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहीं। मोना अग्रवाल एशियन पैरा गेम्स में इस स्पर्धा का पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बनीं। उनके प्रदर्शन ने भारतीय पैरा शूटिंग के लिए एक नया अध्याय जोड़ दिया है।

मोना अग्रवाल ने क्वालिफिकेशन राउंड में भी दमदार प्रदर्शन किया था। मोना ने 629.1 अंक हासिल कर एशियन पैरा गेम्स का क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड बनाया और फाइनल में शीर्ष स्थान के साथ प्रवेश किया। फाइनल में भी उन्होंने संयम बनाए रखा और स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहीं।

मोना अग्रवाल के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में पेरिस पैरालंपिक 2024 का कांस्य पदक शामिल है। पेरिस की सफलता ने उन्हें विश्व के शीर्ष पैरा निशानेबाजों में शामिल किया। इसके बाद भी प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखते हुए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया।

मोना अग्रवाल ने 2026 में दक्षिण कोरिया के चांगवोन में हुई वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट चैंपियनशिप में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने लॉस एंजिल्स पैरालंपिक 2028 के लिए भारत का कोटा स्थान हासिल करने में भी योगदान दिया।

मोना अग्रवाल की उपलब्धियां

पेरिस 2024 पैरालंपिक खेल: महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कांस्य पदक।

महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कांस्य पदक। WSPS विश्व चैंपियनशिप 2026 (चांगवोन): एक स्वर्ण और एक रजत पदक।

एक स्वर्ण और एक रजत पदक। 2026 विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए लॉस एंजिल्स 2028 पैरालंपिक कोटा हासिल किया

WSPS विश्व कप: दो स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक।

एशियाई पैरा खेलों 2026 में भारत के 100 पदक पूरे हो गए। हेनी ने पुरुषों की जैवलिन थ्रो एफ37/38 स्पर्धा में 60.49 मीटर की विश्व रिकॉर्ड थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। एशियाई पैरा खेलों के इस संस्करण में यह भारत का 100वां पदक था। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)