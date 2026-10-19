जापान के नागोया में एशियाई पैरा खेलों 2026 में सोमवार (19 अक्टूबर) को जूडोका कोकिला ने भारत को चौथा पदक दिलाया। उन्हें फाइनल में हार का सामना करना पड़ा और रजत पदक से संतोष करना पड़ा। यह जूडो में भारत का दूसरा पदक है। इसके अलावा शूटिंग में दो पदक स्वर्ण और रजत आए हैं। लॉन्ग जंप में भी गोल्ड आ गया है। बैडमिंटन और टेबल टेनिस में भी पदक पक्का हो गया। भारत के एशियाई पैरा खेलों 2026 में दो स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य के साथ 5 पदक हो गए हैं।

एशियाई पैरा गेम्स में भारत के दृष्टिबाधित जूडो खिलाड़ियों ने दो पदक जीते। महिलाओं की जे2 -52किलोग्राम कैटेगरी में कोकिला ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि पुरुषों की जे1 -70 किलोग्राम कैटेगरी में कपिल परमार ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। फाइनल में कोकिला का मुकाबला किर्गिस्तान की ऐबिके उलानबेक काइजी से हुआ। काइजी ने ऐची प्रीफेक्चुरल मार्शल आर्ट्स हॉल में मात्र 21 सेकंड में ‘इप्पोन’ (जूडो में सबसे बड़ा स्कोर, जिससे तुरंत जीत मिल जाती है) हासिल करके गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया।

कपिल ने कांस्य जीता

पिछले एशियाई पैरा गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले कपिल इस बार सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के जुनैदी से 0-1 से हार गए, जिसके बाद उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला किया। एक अन्य इंडोनेशियाई खिलाड़ी अहनाफ राफली शिदकी के खिलाफ प्लेऑफ मुकाबले में कपिल ने एक ‘इप्पोन’ हासिल करते हुए 1-0 से जीत दर्ज की। यह मुकाबला एक मिनट से कुछ अधिक समय तक चला।

प्राची पांडे ने टेबल टेनिस में भारत के लिए पदक पक्का किया

भारत की प्राची पांडे ने सोमवार को यहां एशियाई पैरा खेलों की टेबल टेनिस प्रतियोगिता में पदक पक्का कर लिया। उन्होंने महिला वर्ग छह के मुकाबले में थाईलैंड की कानोकपॉर्न फाथुमचाई को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। गांधीनगर स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के उत्कृष्टता केंद्र में प्रशिक्षण लेने वाली प्राची न्यूरो-डिजेनेरेटिव बीमारी से पीड़ित हैं। उन्होंने फाथुमचाई को हराकर महिला वर्ग छह के अंतिम चार में प्रवेश किया। वर्ग छह में ऐसे खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं जिनके दोनों हाथों और पैरों में गंभीर शारीरिक अक्षमता होती है और जो खड़े होकर खेलते हैं। प्राची ने ग्रुप चरण के अपने दूसरे मुकाबले में फाथुमचाई को 11-5, 11-4, 11-13, 12-10 से हराया। इस जीत के साथ वह एक जीत और एक हार के रिकॉर्ड के साथ ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर रहीं।

नितेश-थुलासिमाथी की जोड़ी ने बैडमिंटन में पदक पक्का किया

नितेश कुमार और थुलासिमथी मुरुगेसन की भारतीय जोड़ी ने एशियाई पैरा खेलों की बैडमिंटन प्रतियोगिता के मिश्रित युगल में एसएल3-एसयू5 ग्रुप बी में सेमीफाइनल में प्रवेश करके पदक पक्का किया। भारतीय जोड़ी को अपने पहले मैच में चीन की यांग जियानयुआन और यांग किउक्सिया से वॉकओवर मिला। इसके बाद उन्होंने चीन के चेन पेंगफेई और हुआंग जिक्सुआन को सिर्फ 23 मिनट में 21-4, 21-18 से हराकर ग्रुप रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया।

नितेश ने जू डोंगजे को 21-13, 21-15 से हराया

पेरिस पैरालंपिक के चैंपियन नितेश ने पुरुष एकल एसएल3 श्रेणी के ग्रुप ए में दक्षिण कोरिया के जू डोंगजे को 21-13, 21-15 से हराकर आसान जीत दर्ज की। रुथिक रघुपाथी ने पुरुष एकल एसयू5 ग्रुप सी मैच में थाईलैंड के सोमसिरी प्रिचा पर 21-12, 21-12 से जीत हासिल करके भारत की जीत का सिलसिला जारी रखा। पैरा बैडमिंटन में एसएल3 उन खिलाड़ियों के लिए है जिनके निचले अंगों में गंभीर विकलांगता है और जो आधे कोर्ट पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, जबकि एसयू5 उन खिलाड़ियों के लिए है जिनके ऊपरी अंगों में विकलांगता है।

भारत का खाता खुला

एशियाई पैरा खेलों में भारत की मोना अग्रवाल ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल एसएच1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, वहीं अवनि लेखरा ने इसी स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। पूरी खबर पढ़ें।