गुजरात के दाहोद से निकलकर एशियन पैरा गेम्स के पोडियम तक पहुंचने का तीजलबेन अमराजी डामोर का सफर संघर्ष, मेहनत और मजबूत इरादों की कहानी है। दृष्टिबाधित धाविका तीजलबेन ने जापान के आइची-नागोया में एशियन पैरा गेम्स 2026 में दो पदक जीतकर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने महिलाओं की 200 मीटर टी12 स्पर्धा में कांस्य और 400 मीटर टी12 स्पर्धा में रजत पदक जीता।

तीजलबेन ने 200 मीटर में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जबकि 400 मीटर में 57.60 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। अपने पहले एशियन पैरा गेम्स में तीजलबेन की यह उपलब्धि वर्षों की मेहनत और उनके कोच नितिन चौधरी के समर्पण का नतीजा है।

200 मीटर में कांस्य के साथ बनाया रिकॉर्ड

तीजलबेन ने महिला 200 मीटर टी12 स्पर्धा की हीट में 25.25 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। तीजलबेन ने सितंबर 2026 में दुबई पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में स्वर्ण पदक जीतते समय दर्ज 25.47 सेकंड के अपने समय में सुधार किया। फाइनल में तीजलबेन ने कांस्य पदक जीतकरअपने अंतरराष्ट्रीय खेल करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।

पदक के लिए कोच की मेहनत को दिया श्रेय

पदक जीतने के बाद भावुक तीजलबेन ने अपनी सफलता का श्रेय कोच नितिन चौधरी को दिया। उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि के पीछे कड़ी मेहनत और अनुशासन की अहम भूमिका रही है।

तीजलबेन ने कहा, ‘‘सबसे पहले मैं अपने कोच को धन्यवाद देना चाहती हूं। इस पदक के पीछे बहुत मेहनत और अनुशासन है। रविवार को जब आराम का दिन होना चाहिए था, तब भी मेरे कोच ने हमारी ट्रेनिंग प्रभावित नहीं होने दी। अगर हमारा ट्रेनिंग सेशन तय होता था तो वह वहां मौजूद रहते थे। मैं सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं।’’

400 मीटर में जीता रजत पदक

तीजलबेन की मुख्य स्पर्धा 400 मीटर है। तीजलबेन ने महिला 400 मीटर टी12 स्पर्धा में 57.60 सेकंड का समय निकालकर रजत पदक जीता। इस स्पर्धा में ईरान की हाजर सफरजादेह ने 56.43 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने इस प्रदर्शन के साथ एशियन पैरा गेम्स का नया रिकॉर्ड भी बनाया। इस तरह एशियन पैरा गेम्स में उनका अभियान दो पदकों के साथ पूरा हुआ।

संघर्षों के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता का संकल्प

दाहोद के एक साधारण परिवार से आने वाली तीजलबेन ने अपने सफर के दौरान आई चुनौतियों और मुश्किलों का जिक्र किया। तीजलबेन ने कहा कि कठिनाइयों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल होने का उनका संकल्प हमेशा मजबूत रहा।

भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoE) में तीजलबेन को खेल प्रशिक्षण के लिए जरूरी सुविधाएं और सहयोग मिलता है। इसमें व्यवस्थित कोचिंग, प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचा और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं। इससे उन्हें अपनी एथलेटिक्स क्षमता विकसित करने और प्रतियोगिताओं की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली है।

तीजलबेन ने कहा, ‘‘हम यहां बहुत उम्मीदों, कड़ी मेहनत और जीतने के मजबूत इरादे के साथ आए थे। मेरा सफर काफी संघर्ष भरा रहा है, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मुझे पदक लेकर लौटना है।’’

2022 में शुरू किया था पैरा एथलेटिक्स का सफर

तीजलबेन ने 2022 में पैरा एथलेटिक्स की शुरुआत की थी। इसके बाद से उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रगति की। वर्ष 2025 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने छठा स्थान हासिल किया था। इसके बाद 2026 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। सितंबर 2026 में दुबई पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भी वह स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही थीं।

खेल मंत्रालय से भी मिला आर्थिक सहयोग

गांधीनगर स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (NCoE) में कोच नितिन चौधरी के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग करने वाली तीजलबेन को व्यवस्थित प्रशिक्षण, समर्पित कोचिंग और तकनीकी मार्गदर्शन का लाभ मिला है।

तीजलबेन को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के वार्षिक कैलेंडर (ACTC) के तहत सहायता दी गई है। उनकी खेल तैयारियों के लिए दो लाख पांच हजार 961 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बनाना चाहती हैं रनिंग ट्रैक

अपनी खेल उपलब्धियों से आगे बढ़कर तीजलबेन गृह क्षेत्र गुजरात के दाहोद में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक समर्पित रनिंग ट्रैक बनवाना चाहती हैं। उनका उद्देश्य दृष्टिबाधित बच्चों को एथलेटिक्स में हिस्सा लेने और अपनी खेल प्रतिभा विकसित करने के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है।

एशियन पैरा गेम्स 2026 में दो पदक जीतना तीजलबेन के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तीजलबेन ने 200 मीटर में कांस्य और 400 मीटर में रजत पदक के साथ अपने पहले एशियन पैरा गेम्स को यादगार बनाया। उनका सफर व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने, लगातार मेहनत करने और कोच के मार्गदर्शन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की कहानी है।

एशियन पैरा गेम्स के 5वें दिन पदकों की झड़ी: शीतल देवी ने 2 घंटे में जीते 2 गोल्ड, ऊंची कूद में किया क्लीन स्वीप

एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। दृष्टिबाधित एथलीट तेजलबेन डामोर ने 400 मीटर टी12 दौड़ में सिल्वर मेडल जीता। तीरंदाज स्वाति चौधरी ने महिला व्यक्तिगत W1 स्पर्धा में सिल्वर जीतकर इस वर्ग में एशियन पैरा गेम्स का पदक हासिल करने वाली भारत की पहली तीरंदाज बनने का गौरव हासिल किया। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)