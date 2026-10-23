जापान के नागोया में पैरा एशियन गेम्स 2026 में भारत ने शुक्रवार (23 अक्टूबर) की शुरुआत 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक से की। पहला स्वर्ण पुरुष युगल तीरंदाजी हरविंदर सिंह और विजय सुंडी की जोड़ी ने दिलाया। महिला युगल तीरंदाजी में भावना चौधरी और पूजा जत्यान की जोड़ी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फिर बैडमिंटन में नितेश कुमार ने स्वर्ण दिलाया।

हरविंदर सिंह और विजय सुंडी की जोड़ी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स इवेंट के फाइनल में चीन को 5-1 से हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। पहले सेट में दोनों टीमों ने 35-35 अंक जुटाए, जिससे यह सेट बराबरी पर रहा। इसके बाद भारतीय जोड़ी ने खेल पर पकड़ बनाई और दूसरा सेट 37-36 से और तीसरा सेट 38-36 से जीतकर स्वर्ण अपने नाम कर लिया। इस तरह उन्होंने 5-1 से जीत दर्ज की।

भावना चौधरी और पूजा जत्यान को चीनी जोड़ी ने हराया

चीन की युन डुओ और झाओ लिक्स्यू की जोड़ी आखिरी दो सेटों में भारतीय खिलाड़ियों के लगातार अच्छे प्रदर्शन का मुकाबला नहीं कर सकी, जिससे भारतीय खिलाड़ियों ने एक और स्वर्ण पदक जीतकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। महिलाओं के पैरा रिकर्व डबल्स फाइनल में भारतीय तीरंदाज भावना चौधरी और पूजा जत्यान को चीन की गाओ जिहान और वांग ज़ुएक्वियन के हाथों 0-6 से हार का सामना करना पड़ा। इसके चलते उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय महिला जोड़ी तीनों सेट हार गई। उन्होंने क्रमशः 31, 30 और 29 अंक जुटाए, जबकि चीन की जोड़ी ने 38, 35 और 39 अंक हासिल किए।

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