एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से उम्मीदों से बढ़कर सफलता हासिल की। भारत ने जापान के आइची-नागोया में आयोजित प्रतियोगिता में 30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य सहित कुल 114 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया। यह एशियन पैरा गेम्स में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

भारत पदक तालिका में अभी चीन, जापान और उज्बेकिस्तन के बाद चौथे स्थान पर है। शनिवार को कुछ स्पर्धाओं के फाइनल मुकाबले होने हैं। भारत का कोई खिलाड़ी इन मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले रहा है, लेकिन इनके नतीजों के बाद पदक तालिका में बदलाव हो सकता है।

भारत का पिछला रिकॉर्ड 108 पदकों का था, जो उसने चीन के हांगझू में एशियन पैरा गेम्स 2022 में बनाया था। भारत ने तब 27 गोल्ड, 32 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। भारत तब पदक तालिका में चीन, ईरान, जापान, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया के बाद छठे स्थान पर रहा था।

आइची-नागोया में भारतीय खिलाड़ियों ने आखिरी दिन यानी शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026 को नौ स्वर्ण पदक जीते, जो इस बार एक दिन में उसके सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक हैं। ये पदक एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तीरंदाजी और निशानेबाजी में आए। इस दौरान कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए।

भारत ने इस बार प्रतियोगिता में 168 खिलाड़ियों का दल भेजा था। यह 2023 में चीन के हांगझू में हुए एशियन पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल की संख्या से लगभग आधा था। आखिरी दिन निशानेबाज मोना अग्रवाल ने भी स्वर्ण जीतकर भारत की पदक संख्या बढ़ाने में अहम योगदान दिया।

एथलेटिक्स फिर भारत के लिए सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला खेल रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने इस स्पर्धा में कुल 65 पदक जीते, जो 2023 में हुए एशियन पैरा गेम्स से 12 ज्यादा हैं।

शुक्रवार को बैडमिंटन खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने तीन स्वर्ण पदक जीते। इनमें पेरिस पैरालंपिक चैंपियन नितेश कुमार और इन खेलों में पहली बार हिस्सा ले रहे नवीन शिवकुमार के व्यक्तिगत स्वर्ण पदक शामिल हैं।

नितेश कुमार ने पुरुष एकल एसएल3 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि मिश्रित युगल एसएल3-एसयू5 वर्ग में उन्हें रजत पदक मिला। वहीं, नवीन ने पुरुष एकल एसएल4 वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

31 वर्षीय नितेश कुमार ने पुरुष एकल के फाइनल में हमवतन और टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत को 21-18, 21-16 से हराया। इसके बाद उन्होंने थुलासिमथी मुरुगेसन के साथ मिश्रित युगल में रजत पदक जीता।

नवीन ने पुरुष एकल एसएल4 वर्ग के फाइनल में इंडोनेशिया के फ्रेडी सेटियावान को 21-9, 21-17 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। थुलासिमथी मुरुगेसन के लिए भी शुक्रवार का दिन यादगार रहा। थुलासिमथी मुरुगेसन ने एक स्वर्ण और दो रजत पदक जीते।

पेरिस पैरालंपिक की रजत पदक विजेता 24 वर्षीय थुलासिमथी ने मानसी जोशी के साथ मिलकर महिला युगल एसएल3-एसयू5 वर्ग का स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में चीन की यांग क्यूशिया और शियाओ जुशियान को 21-16, 21-13 से हराया।

थुलासिमथी मुरुगेसन ने इससे पहले महिला एकल एसयू5 वर्ग में रजत पदक जीता था। हालांकि, फाइनल में उन्हें चीन की यांग क्यूशिया से 18-21, 11-21 से हार का सामना करना पड़ा।

एथलेटिक्स में संदीप और हनेई ने विश्व रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीते। संदीप ने पुरुषों की 400 मीटर टी64 स्पर्धा में, जबकि हनेई ने पुरुषों की भाला फेंक एफ37/38 स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया।

मौजूदा पैरालंपिक और विश्व चैंपियन सुमित अंतिल ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पुरुषों की भाला फेंक एफ42-44/61-64 संयुक्त स्पर्धा में 72.46 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। इस स्पर्धा में भारत ने तीनों पदक अपने नाम किए।

महेंद्र गुर्जर और संजय संदीप सरगर ने क्रमशः 59.03 मीटर और 64.48 मीटर के प्रदर्शन के साथ पदक जीते। वर्गीकरण में दिव्यांगता की गंभीरता को ध्यान में रखने के कारण महेंद्र गुर्जर को संजय संदीप सरगर से आगे रखा गया। इन वर्गों में जन्म से अंगों में अंतर या सर्जरी के कारण अंग काटे जाने जैसी स्थितियों वाले खिलाड़ी शामिल होते हैं।

व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने वाले प्रणव सूरमा ने पुरुषों की क्लब थ्रो स्पर्धा में 32.87 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता। उनका प्रदर्शन खेलों का नया रिकॉर्ड रहा। यह शुक्रवार को भारत का आखिरी स्वर्ण पदक था।

इससे पहले संदीप ने पुरुषों की 400 मीटर टी64 स्पर्धा के फाइनल में 52.28 सेकंड का समय लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता। भारत के अजय कुमार ने 53.61 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया। उनका समय भी खेलों का नया रिकॉर्ड रहा।

भाला फेंक एफ37/38 स्पर्धा के फाइनल में हनेई ने 60.49 मीटर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले निमिषा चक्कुंगलपरंबिल और परमोद बिजारनिया ने भी रजत पदक जीते। निमिषा ने महिला लंबी कूद टी47 स्पर्धा में, जबकि परमोद ने पुरुषों की 1500 मीटर टी46 दौड़ में दूसरा स्थान हासिल किया। परमोद ने यह दौड़ 4 मिनट 9.65 सेकंड में पूरी की।

अंतिम दिन भारत ने जीते नौ गोल्ड

भारतीय खिलाड़ियों ने इस बहुदेशीय प्रतियोगिता में अपने अभियान के अंतिम दिन नौ स्वर्ण समेत 26 पदक जीते।

पैरा बैडमिंटन: नित्या श्री ने महिला सिंगल्स SH6 में सिल्वर मेडल जीता।

पैरा बैडमिंटन: नवीन शिवकुमार ने पुरुष सिंगल्स SL4 में गोल्ड मेडल जीता।

पैरा एथलेटिक्स: निमिषा सुरेश ने महिला लॉन्ग जंप T47 में सिल्वर मेडल जीता।

पैरा एथलेटिक्स: संदीप ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीता। अजय ने पुरुष 400 मीटर T64 में ब्रॉन्ज मेडल जीता।

पैरा शूटिंग: मोना अग्रवाल ने महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में गोल्ड मेडल जीता।

पैरा बैडमिंटन: नितेश/तुलसिमथी ने मिक्स्ड डबल्स में सिल्वर मेडल जीता।

पैरा एथलेटिक्स: नवदीप सिंह ने पुरुष जैवलिन थ्रो F40/41 फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता।

पैरा एथलेटिक्स: राकेशभाई भट्ट ने पुरुष 200 मीटर T37 फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता।

पैरा एथलेटिक्स: भारत के लिए ट्रिपल पोडियम फिनिश: सुमित अंतिल, महेंद्र गुर्जर और संदीप सरगर ने पुरुष जैवलिन थ्रो F42-F44/F61-F64 में तीनों मेडल (स्वर्ण, रजत और कांस्य) अपने नाम किये।

पैरा एथलेटिक्स: भारत के लिए डबल पोडियम फिनिश: प्रणव सूरमा और धर्मबीर नैन ने पुरुष क्लब थ्रो F51 में क्रमशः गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीते।

नित्या श्री ने महिला सिंगल्स SH6 में सिल्वर मेडल जीता। नवीन शिवकुमार ने पुरुष सिंगल्स SL4 में गोल्ड मेडल जीता। निमिषा सुरेश ने महिला लॉन्ग जंप T47 में सिल्वर मेडल जीता। संदीप ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीता। अजय ने पुरुष 400 मीटर T64 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मोना अग्रवाल ने महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में गोल्ड मेडल जीता। नितेश/तुलसिमथी ने मिक्स्ड डबल्स में सिल्वर मेडल जीता। नवदीप सिंह ने पुरुष जैवलिन थ्रो F40/41 फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। राकेशभाई भट्ट ने पुरुष 200 मीटर T37 फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। सुमित अंतिल, महेंद्र गुर्जर और संदीप सरगर ने पुरुष जैवलिन थ्रो F42-F44/F61-F64 में तीनों मेडल (स्वर्ण, रजत और कांस्य) अपने नाम किये। प्रणव सूरमा और धर्मबीर नैन ने पुरुष क्लब थ्रो F51 में क्रमशः गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीते। पैरा तीरंदाजी: हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने रिकर्व पुरुष डबल्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीता।

पैरा तीरंदाजी: पूजा जत्यान और भावना चौधरी ने रिकर्व महिला डबल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता।

पैरा बैडमिंटन: नितेश कुमार ने पुरुष सिंगल्स SL3 में गोल्ड मेडल जीता। फाइनल में हमवतन प्रमोद भगत को 21-18, 21-16 से हराया। प्रमोद भगत को सिल्वर मेडल मिला।

पैरा बैडमिंटन: तुलसिमथी मुरुगेसन ने महिला सिंगल्स SU5 में सिल्वर मेडल जीता।

पैरा एथलेटिक्स: प्रमोद बिजार्निया ने पुरुषों की 1500 मीटर T46 स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता।

पैरा टेबल टेनिस: जेहान मदान और शुभम वाधवा ने पुरुष डबल्स क्लास MD4 में ब्रॉन्ज मेडल जीता।

दृष्टिबाधा को पीछे छोड़ दाहोद से एशियन पैरा गेम्स के पोडियम तक पहुंचीं तीजलबेन डामोर, ऐसी है संघर्ष और सफलता की कहानी

दाहोद से एशियन पैरा गेम्स के पोडियम तक पहुंचीं तीजलबेन डामोर ने 200 मीटर T12 में कांस्य और 400 मीटर T12 में रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा साबित की। दृष्टिबाधा और संघर्षों के बीच उनकी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और कोच नितिन चौधरी का मार्गदर्शन रहा। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)