Asian Para Games 2026 Day 2 October 20th India Full Schedule: जापान के आइची-नागोया में पैरा एशियाई खेल 2026 का आगाज हो चुका है। पहले दिन ही भारतीय खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड मेडल के साथ कमाल कर दिया। भारत के नाम 19 अक्टूबर 2026 को कुल 11 पदक हुए। अब मंगलवार 20 अक्टूबर को भारत के लिए 26 पदक दांव पर होंगे। यानी दूसरे दिन भी पदकों की झड़ी लग सकती है।
एथलेटिक्स में दूसरे दिन भी भारत के लिए पदकों की संख्या बढ़ती नजर आ सकती है। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में तकरीबन भारत के 15 पदक दूसरे दिन दांव पर होंगे। इसके अलावा पैरा तैराकी, पैरा टेबल टेनिस, पैरालिफ्टिंग में भी पदकों पर भारतीय खिलाड़ी दांव लगा सकते हैं। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर फैंस भारत की सभी प्रतियोगिताओं का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं सोनी लिव ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।
पैरा एशियन गेम्स 2026 में 20 अक्टूबर 2026 के लिए भारत का पूरा शेड्यूल
|समय
|खेल
|स्पर्धा
|भारतीय खिलाड़ी / मुकाबला
|सुबह 4:45 बजे
|पैरा तीरंदाजी
|पुरुष रिकर्व, प्री-क्वार्टर फाइनल
|हरविंदर सिंह बनाम बी. ली (चीनी ताइपे)
|सुबह 4:45 बजे
|पैरा तीरंदाजी
|पुरुष रिकर्व, प्री-क्वार्टर फाइनल
|विजय सुंडी बनाम एल. त्सेंग (चीनी ताइपे)
|सुबह 4:45 बजे
|पैरा तीरंदाजी
|महिला रिकर्व, प्री-क्वार्टर फाइनल
|भावना बनाम एम. सबित (कजाकिस्तान)
|सुबह 4:45 बजे
|पैरा तीरंदाजी
|महिला रिकर्व, प्री-क्वार्टर फाइनल
|पूजा बनाम सी. लो (मलेशिया)
|सुबह 4:45 बजे
|पैरा तीरंदाजी
|पुरुष कंपाउंड, प्री-क्वार्टर फाइनल
|तोमन कुमार बनाम आरिफ एफ. (इंडोनेशिया)
|सुबह 4:45 बजे
|पैरा तीरंदाजी
|पुरुष कंपाउंड, प्री-क्वार्टर फाइनल
|श्याम सुंदर स्वामी बनाम वाई. ओए (जापान)
|सुबह 4:45 बजे
|पैरा तीरंदाजी
|महिला कंपाउंड, प्री-क्वार्टर फाइनल
|शीतल देवी बनाम वाई. चान (हांगकांग)
|सुबह 4:45 बजे
|पैरा तीरंदाजी
|महिला कंपाउंड, प्री-क्वार्टर फाइनल
|पायल नाग बनाम आई. चांग (चीनी ताइपे)
|सुबह 5:30 बजे
|पैरा तीरंदाजी
|व्यक्तिगत क्वार्टर फाइनल
|मुकाबले
|सुबह 5:30 बजे
|पैरा बैडमिंटन
|मिश्रित युगल एसएल3-एसयू5, क्वार्टर फाइनल
|प्रमोद / मनीषा बनाम थाईलैंड
|सुबह 5:40 बजे
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष भाला फेंक एफ53/54, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|सुबह 5:45 बजे
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष लंबी कूद टी37/38, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|सुबह 6:00 बजे
|पैरा टेबल टेनिस
|महिला एकल क्लास 4-5, सेमीफाइनल
|भारत बनाम चीन
|सुबह 6:02 बजे
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष 100 मीटर टी13, राउंड 1
|भारतीय खिलाड़ी
|सुबह 6:10 बजे
|पैरा बैडमिंटन
|मिश्रित युगल एसएच6, ग्रुप स्टेज
|भारत बनाम चीनी ताइपे
|सुबह 6:10 बजे
|पैरा बैडमिंटन
|पुरुष एकल डब्ल्यूएच2, प्री-क्वार्टर फाइनल
|भारत बनाम चीन
|सुबह 6:15 बजे
|पैरा तीरंदाजी
|व्यक्तिगत सेमीफाइनल
|मुकाबले
|सुबह 6:23 बजे
|पैरा एथलेटिक्स
|महिला 200 मीटर टी47, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|सुबह 6:30 बजे
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष गोला फेंक एफ11, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|सुबह 6:30 बजे
|पैरा शूटिंग
|पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1, क्वालिफिकेशन
|भारतीय निशानेबाज
|सुबह 6:30 बजे
|पैरा शूटिंग
|महिला 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1, क्वालिफिकेशन
|भारतीय निशानेबाज
|सुबह 6:45 बजे
|पैरा टेबल टेनिस
|महिला एकल क्लास 3, सेमीफाइनल
|भारत बनाम दक्षिण कोरिया
|सुबह 6:45 बजे
|पैरा जूडो
|महिला 70 किग्रा जे1, क्वार्टर फाइनल
|भारत बनाम जापान
|सुबह 6:48 बजे
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष डिस्कस थ्रो एफ57, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|सुबह 6:50 बजे
|पैरा बैडमिंटन
|महिला एकल डब्ल्यूएच1, ग्रुप स्टेज
|भारत बनाम चीनी ताइपे
|सुबह 6:50 बजे
|पैरा बैडमिंटन
|महिला एकल डब्ल्यूएच2, ग्रुप स्टेज
|भारत बनाम चीनी ताइपे
|सुबह 6:53 बजे
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष / महिला 400 मीटर टी20, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|सुबह 7:05 बजे
|पैरा तैराकी
|पुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई एस5, हीट्स
|भारतीय तैराक
|सुबह 7:09 बजे
|पैरा तैराकी
|पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एसबी13, हीट्स
|भारतीय तैराक
|सुबह 7:30 बजे
|पैरा बैडमिंटन
|पुरुष एकल एसएल3, क्वार्टर फाइनल
|नितेश कुमार बनाम उमेश कुमार
|सुबह 7:30 बजे
|पैरा टेबल टेनिस
|महिला एकल क्लास 6, सेमीफाइनल
|भारत बनाम इराक
|सुबह 7:30 बजे
|पैरा टेबल टेनिस
|महिला एकल क्लास 9, सेमीफाइनल
|भारत बनाम चीन
|सुबह 7:38 बजे
|पैरा तैराकी
|पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस6, हीट्स
|भारतीय तैराक
|सुबह 8:10 बजे
|पैरा बैडमिंटन
|पुरुष एकल एसएल3, क्वार्टर फाइनल
|प्रमोद भगत बनाम डी. फुजीहारा (जापान)
|सुबह 8:10 बजे
|पैरा बैडमिंटन
|पुरुष एकल एसएल4, प्री-क्वार्टर फाइनल
|अभिजीत सुखेजा बनाम पी. चेन (चीन)
|सुबह 8:10 बजे
|बोच्चिया
|महिला एकल व्यक्तिगत बीसी3, ग्रुप स्टेज
|भारत बनाम सिंगापुर
|सुबह 8:10 बजे
|पैरा एथलेटिक्स
|महिला 200 मीटर टी12, राउंड 1
|भारतीय खिलाड़ी
|सुबह 8:15 बजे
|पैरा टेबल टेनिस
|महिला एकल क्लास 1, ग्रुप स्टेज
|भारत बनाम चीन
|सुबह 8:15 बजे
|पैरा टेबल टेनिस
|पुरुष एकल क्लास 1, ग्रुप स्टेज
|भारत बनाम कजाकिस्तान
|सुबह 8:30 बजे
|पैरा ट्रैक साइक्लिंग
|पुरुष 1000 मीटर सी1-सी3, टाइम ट्रायल क्वालिफाइंग
|भारतीय साइकिलिस्ट
|सुबह 8:30 बजे
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|पुरुष 65 किग्रा, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|सुबह 8:40 बजे
|पैरा शूटिंग
|पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1, फाइनल
|भारतीय निशानेबाज
|सुबह 8:45 बजे
|पैरा तीरंदाजी
|रिकर्व मिश्रित टीम, क्वार्टर फाइनल
|भारत बनाम थाईलैंड
|सुबह 8:45 बजे
|पैरा तीरंदाजी
|कंपाउंड मिश्रित टीम, क्वार्टर फाइनल
|भारत
|सुबह 9:30 बजे
|पैरा बैडमिंटन
|पुरुष एकल एसएल4, प्री-क्वार्टर फाइनल
|सुहास यतिराज बनाम एस. टीमारोम (थाईलैंड)
|सुबह 10:10 बजे
|पैरा बैडमिंटन
|मिश्रित युगल डब्ल्यूएच1-डब्ल्यूएच2, क्वार्टर फाइनल
|भारत बनाम चीन
|सुबह 10:30 बजे
|पैरा शूटिंग
|महिला 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1, फाइनल
|भारतीय निशानेबाज
|सुबह 10:45 बजे
|पैरा तीरंदाजी
|पुरुष डब्ल्यू1 युगल, क्वार्टर फाइनल
|भारत बनाम दक्षिण कोरिया
|सुबह 10:45 बजे
|पैरा तीरंदाजी
|पुरुष रिकर्व और कंपाउंड युगल, क्वार्टर फाइनल
|मुकाबले
|सुबह 10:50 बजे
|पैरा बैडमिंटन
|पुरुष एकल एसयू5, प्री-क्वार्टर फाइनल
|हार्दिक मक्कर बनाम एस. नुर्ग्रोहो (इंडोनेशिया)
|सुबह 11:30 बजे
|पैरा बैडमिंटन
|महिला एकल एसएल3, क्वार्टर फाइनल
|भारत बनाम चीन
|सुबह 11:30 बजे
|पैरा टेबल टेनिस
|पुरुष और महिला एकल, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|सुबह 11:30 बजे
|ब्लाइंड फुटबॉल
|पुरुष टीम, ग्रुप स्टेज
|भारत बनाम ईरान
|सुबह 11:45 बजे
|पैरा तीरंदाजी
|पुरुष और महिला युगल, सेमीफाइनल
|मुकाबले
|दोपहर 12:10 बजे
|पैरा बैडमिंटन
|महिला एकल एसएल4, ग्रुप स्टेज
|भारत बनाम जापान
|दोपहर 12:26 बजे
|पैरा ट्रैक साइक्लिंग
|पुरुष 1000 मीटर सी1-सी3, टाइम ट्रायल फाइनल
|पदक स्पर्धा
|दोपहर 12:30 बजे
|पैरा जूडो
|महिला 70 किग्रा जे1, पदक मुकाबले
|पदक स्पर्धा
|दोपहर 12:50 बजे
|पैरा बैडमिंटन
|पुरुष युगल डब्ल्यूएच1-डब्ल्यूएच2, क्वार्टर फाइनल
|भारत बनाम मलेशिया
|दोपहर 1:00 बजे
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|पुरुष 72 किग्रा, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|दोपहर 1:30 बजे
|पैरा बैडमिंटन
|महिला युगल डब्ल्यूएच1-डब्ल्यूएच2, ग्रुप स्टेज
|भारत बनाम चीन
|दोपहर 1:30 बजे
|पैरा बैडमिंटन
|पुरुष एकल एसएच6, क्वार्टर फाइनल
|कृष्णा नागर बनाम एन. मीचाई (थाईलैंड)
|दोपहर 1:30 बजे
|पैरा बैडमिंटन
|पुरुष एकल एसएच6, क्वार्टर फाइनल
|सिवाराजन सोलाईमलाई बनाम क्यू. जेंग (चीन)
|दोपहर 1:30 बजे
|पैरा तैराकी
|पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस13, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|दोपहर 1:35 बजे
|पैरा एथलेटिक्स
|महिला भाला फेंक एफ55/56, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|दोपहर 1:39 बजे
|पैरा तैराकी
|पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस11, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|दोपहर 1:40 बजे
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष डिस्कस थ्रो एफ51-53, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|दोपहर 2:15 बजे
|बोच्चिया
|महिला एकल व्यक्तिगत बीसी3, ग्रुप स्टेज
|भारत बनाम चीन
|दोपहर 2:30 बजे
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|महिला 61 किग्रा, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|दोपहर 2:38 बजे
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष 100 मीटर टी13, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|दोपहर 2:51 बजे
|पैरा तैराकी
|पुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई एस5, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|दोपहर 3:10 बजे
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष 100 मीटर टी47, राउंड 1
|भारतीय खिलाड़ी
|दोपहर 3:21 बजे
|पैरा तैराकी
|पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एसबी13, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|दोपहर 3:32 बजे
|पैरा तैराकी
|पुरुष 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले एसएम7, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|दोपहर 3:35 बजे
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष गोला फेंक एफ56/57, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|दोपहर 3:40 बजे
|पैरा एथलेटिक्स
|महिला 200 मीटर टी12, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|दोपहर 3:47 बजे
|पैरा एथलेटिक्स
|महिला 200 मीटर टी35, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|शाम 4:05 बजे
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष ऊंची कूद टी47, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|शाम 4:06 बजे
|पैरा तैराकी
|महिला 100 मीटर बैकस्ट्रोक एस10, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|शाम 4:17 बजे
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष डिस्कस थ्रो एफ43-44/62-64, फाइनल
|पदक स्पर्धा
|शाम 4:51 बजे
|पैरा तैराकी
|पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस6, फाइनल
|पदक स्पर्धा
Asian Para Games 2026 Medal Tally: 4 गोल्ड के साथ भारत का जलवा, पहले दिन 11 पदक देश के नाम, देखें पूरी मेडल टैली
Asian Para Games 2026 India Medal Tally: पैरा एशियाई खेल 2026 के पहले दिन की प्रतियोगिता में ही भारतीय खिलाड़ियों ने जलवा दिखाया। देश के नाम 19 अक्टूबर 2026 को चार स्वर्ण समेत कुल 11 पदक हुए। एथलेटिक्स में भारत ने गोल्डन हैट्रिक लगाई और मेडल टैली में भी टॉप 5 में जगह बनाई। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर