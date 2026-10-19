Asian Para Games 2026 Day 2 October 20th India Full Schedule: जापान के आइची-नागोया में पैरा एशियाई खेल 2026 का आगाज हो चुका है। पहले दिन ही भारतीय खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड मेडल के साथ कमाल कर दिया। भारत के नाम 19 अक्टूबर 2026 को कुल 11 पदक हुए। अब मंगलवार 20 अक्टूबर को भारत के लिए 26 पदक दांव पर होंगे। यानी दूसरे दिन भी पदकों की झड़ी लग सकती है।

एथलेटिक्स में दूसरे दिन भी भारत के लिए पदकों की संख्या बढ़ती नजर आ सकती है। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में तकरीबन भारत के 15 पदक दूसरे दिन दांव पर होंगे। इसके अलावा पैरा तैराकी, पैरा टेबल टेनिस, पैरालिफ्टिंग में भी पदकों पर भारतीय खिलाड़ी दांव लगा सकते हैं। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर फैंस भारत की सभी प्रतियोगिताओं का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं सोनी लिव ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

पैरा एशियन गेम्स 2026 में 20 अक्टूबर 2026 के लिए भारत का पूरा शेड्यूल

समयखेलस्पर्धाभारतीय खिलाड़ी / मुकाबला
सुबह 4:45 बजेपैरा तीरंदाजीपुरुष रिकर्व, प्री-क्वार्टर फाइनलहरविंदर सिंह बनाम बी. ली (चीनी ताइपे)
सुबह 4:45 बजेपैरा तीरंदाजीपुरुष रिकर्व, प्री-क्वार्टर फाइनलविजय सुंडी बनाम एल. त्सेंग (चीनी ताइपे)
सुबह 4:45 बजेपैरा तीरंदाजीमहिला रिकर्व, प्री-क्वार्टर फाइनलभावना बनाम एम. सबित (कजाकिस्तान)
सुबह 4:45 बजेपैरा तीरंदाजीमहिला रिकर्व, प्री-क्वार्टर फाइनलपूजा बनाम सी. लो (मलेशिया)
सुबह 4:45 बजेपैरा तीरंदाजीपुरुष कंपाउंड, प्री-क्वार्टर फाइनलतोमन कुमार बनाम आरिफ एफ. (इंडोनेशिया)
सुबह 4:45 बजेपैरा तीरंदाजीपुरुष कंपाउंड, प्री-क्वार्टर फाइनलश्याम सुंदर स्वामी बनाम वाई. ओए (जापान)
सुबह 4:45 बजेपैरा तीरंदाजीमहिला कंपाउंड, प्री-क्वार्टर फाइनलशीतल देवी बनाम वाई. चान (हांगकांग)
सुबह 4:45 बजेपैरा तीरंदाजीमहिला कंपाउंड, प्री-क्वार्टर फाइनलपायल नाग बनाम आई. चांग (चीनी ताइपे)
सुबह 5:30 बजेपैरा तीरंदाजीव्यक्तिगत क्वार्टर फाइनलमुकाबले
सुबह 5:30 बजेपैरा बैडमिंटनमिश्रित युगल एसएल3-एसयू5, क्वार्टर फाइनलप्रमोद / मनीषा बनाम थाईलैंड
सुबह 5:40 बजेपैरा एथलेटिक्सपुरुष भाला फेंक एफ53/54, फाइनलपदक स्पर्धा
सुबह 5:45 बजेपैरा एथलेटिक्सपुरुष लंबी कूद टी37/38, फाइनलपदक स्पर्धा
सुबह 6:00 बजेपैरा टेबल टेनिसमहिला एकल क्लास 4-5, सेमीफाइनलभारत बनाम चीन
सुबह 6:02 बजेपैरा एथलेटिक्सपुरुष 100 मीटर टी13, राउंड 1भारतीय खिलाड़ी
सुबह 6:10 बजेपैरा बैडमिंटनमिश्रित युगल एसएच6, ग्रुप स्टेजभारत बनाम चीनी ताइपे
सुबह 6:10 बजेपैरा बैडमिंटनपुरुष एकल डब्ल्यूएच2, प्री-क्वार्टर फाइनलभारत बनाम चीन
सुबह 6:15 बजेपैरा तीरंदाजीव्यक्तिगत सेमीफाइनलमुकाबले
सुबह 6:23 बजेपैरा एथलेटिक्समहिला 200 मीटर टी47, फाइनलपदक स्पर्धा
सुबह 6:30 बजेपैरा एथलेटिक्सपुरुष गोला फेंक एफ11, फाइनलपदक स्पर्धा
सुबह 6:30 बजेपैरा शूटिंगपुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1, क्वालिफिकेशनभारतीय निशानेबाज
सुबह 6:30 बजेपैरा शूटिंगमहिला 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1, क्वालिफिकेशनभारतीय निशानेबाज
सुबह 6:45 बजेपैरा टेबल टेनिसमहिला एकल क्लास 3, सेमीफाइनलभारत बनाम दक्षिण कोरिया
सुबह 6:45 बजेपैरा जूडोमहिला 70 किग्रा जे1, क्वार्टर फाइनलभारत बनाम जापान
सुबह 6:48 बजेपैरा एथलेटिक्सपुरुष डिस्कस थ्रो एफ57, फाइनलपदक स्पर्धा
सुबह 6:50 बजेपैरा बैडमिंटनमहिला एकल डब्ल्यूएच1, ग्रुप स्टेजभारत बनाम चीनी ताइपे
सुबह 6:50 बजेपैरा बैडमिंटनमहिला एकल डब्ल्यूएच2, ग्रुप स्टेजभारत बनाम चीनी ताइपे
सुबह 6:53 बजेपैरा एथलेटिक्सपुरुष / महिला 400 मीटर टी20, फाइनलपदक स्पर्धा
सुबह 7:05 बजेपैरा तैराकीपुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई एस5, हीट्सभारतीय तैराक
सुबह 7:09 बजेपैरा तैराकीपुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एसबी13, हीट्सभारतीय तैराक
सुबह 7:30 बजेपैरा बैडमिंटनपुरुष एकल एसएल3, क्वार्टर फाइनलनितेश कुमार बनाम उमेश कुमार
सुबह 7:30 बजेपैरा टेबल टेनिसमहिला एकल क्लास 6, सेमीफाइनलभारत बनाम इराक
सुबह 7:30 बजेपैरा टेबल टेनिसमहिला एकल क्लास 9, सेमीफाइनलभारत बनाम चीन
सुबह 7:38 बजेपैरा तैराकीपुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस6, हीट्सभारतीय तैराक
सुबह 8:10 बजेपैरा बैडमिंटनपुरुष एकल एसएल3, क्वार्टर फाइनलप्रमोद भगत बनाम डी. फुजीहारा (जापान)
सुबह 8:10 बजेपैरा बैडमिंटनपुरुष एकल एसएल4, प्री-क्वार्टर फाइनलअभिजीत सुखेजा बनाम पी. चेन (चीन)
सुबह 8:10 बजेबोच्चियामहिला एकल व्यक्तिगत बीसी3, ग्रुप स्टेजभारत बनाम सिंगापुर
सुबह 8:10 बजेपैरा एथलेटिक्समहिला 200 मीटर टी12, राउंड 1भारतीय खिलाड़ी
सुबह 8:15 बजेपैरा टेबल टेनिसमहिला एकल क्लास 1, ग्रुप स्टेजभारत बनाम चीन
सुबह 8:15 बजेपैरा टेबल टेनिसपुरुष एकल क्लास 1, ग्रुप स्टेजभारत बनाम कजाकिस्तान
सुबह 8:30 बजेपैरा ट्रैक साइक्लिंगपुरुष 1000 मीटर सी1-सी3, टाइम ट्रायल क्वालिफाइंगभारतीय साइकिलिस्ट
सुबह 8:30 बजेपैरा पावरलिफ्टिंगपुरुष 65 किग्रा, फाइनलपदक स्पर्धा
सुबह 8:40 बजेपैरा शूटिंगपुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1, फाइनलभारतीय निशानेबाज
सुबह 8:45 बजेपैरा तीरंदाजीरिकर्व मिश्रित टीम, क्वार्टर फाइनलभारत बनाम थाईलैंड
सुबह 8:45 बजेपैरा तीरंदाजीकंपाउंड मिश्रित टीम, क्वार्टर फाइनलभारत
सुबह 9:30 बजेपैरा बैडमिंटनपुरुष एकल एसएल4, प्री-क्वार्टर फाइनलसुहास यतिराज बनाम एस. टीमारोम (थाईलैंड)
सुबह 10:10 बजेपैरा बैडमिंटनमिश्रित युगल डब्ल्यूएच1-डब्ल्यूएच2, क्वार्टर फाइनलभारत बनाम चीन
सुबह 10:30 बजेपैरा शूटिंगमहिला 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1, फाइनलभारतीय निशानेबाज
सुबह 10:45 बजेपैरा तीरंदाजीपुरुष डब्ल्यू1 युगल, क्वार्टर फाइनलभारत बनाम दक्षिण कोरिया
सुबह 10:45 बजेपैरा तीरंदाजीपुरुष रिकर्व और कंपाउंड युगल, क्वार्टर फाइनलमुकाबले
सुबह 10:50 बजेपैरा बैडमिंटनपुरुष एकल एसयू5, प्री-क्वार्टर फाइनलहार्दिक मक्कर बनाम एस. नुर्ग्रोहो (इंडोनेशिया)
सुबह 11:30 बजेपैरा बैडमिंटनमहिला एकल एसएल3, क्वार्टर फाइनलभारत बनाम चीन
सुबह 11:30 बजेपैरा टेबल टेनिसपुरुष और महिला एकल, फाइनलपदक स्पर्धा
सुबह 11:30 बजेब्लाइंड फुटबॉलपुरुष टीम, ग्रुप स्टेजभारत बनाम ईरान
सुबह 11:45 बजेपैरा तीरंदाजीपुरुष और महिला युगल, सेमीफाइनलमुकाबले
दोपहर 12:10 बजेपैरा बैडमिंटनमहिला एकल एसएल4, ग्रुप स्टेजभारत बनाम जापान
दोपहर 12:26 बजेपैरा ट्रैक साइक्लिंगपुरुष 1000 मीटर सी1-सी3, टाइम ट्रायल फाइनलपदक स्पर्धा
दोपहर 12:30 बजेपैरा जूडोमहिला 70 किग्रा जे1, पदक मुकाबलेपदक स्पर्धा
दोपहर 12:50 बजेपैरा बैडमिंटनपुरुष युगल डब्ल्यूएच1-डब्ल्यूएच2, क्वार्टर फाइनलभारत बनाम मलेशिया
दोपहर 1:00 बजेपैरा पावरलिफ्टिंगपुरुष 72 किग्रा, फाइनलपदक स्पर्धा
दोपहर 1:30 बजेपैरा बैडमिंटनमहिला युगल डब्ल्यूएच1-डब्ल्यूएच2, ग्रुप स्टेजभारत बनाम चीन
दोपहर 1:30 बजेपैरा बैडमिंटनपुरुष एकल एसएच6, क्वार्टर फाइनलकृष्णा नागर बनाम एन. मीचाई (थाईलैंड)
दोपहर 1:30 बजेपैरा बैडमिंटनपुरुष एकल एसएच6, क्वार्टर फाइनलसिवाराजन सोलाईमलाई बनाम क्यू. जेंग (चीन)
दोपहर 1:30 बजेपैरा तैराकीपुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस13, फाइनलपदक स्पर्धा
दोपहर 1:35 बजेपैरा एथलेटिक्समहिला भाला फेंक एफ55/56, फाइनलपदक स्पर्धा
दोपहर 1:39 बजेपैरा तैराकीपुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस11, फाइनलपदक स्पर्धा
दोपहर 1:40 बजेपैरा एथलेटिक्सपुरुष डिस्कस थ्रो एफ51-53, फाइनलपदक स्पर्धा
दोपहर 2:15 बजेबोच्चियामहिला एकल व्यक्तिगत बीसी3, ग्रुप स्टेजभारत बनाम चीन
दोपहर 2:30 बजेपैरा पावरलिफ्टिंगमहिला 61 किग्रा, फाइनलपदक स्पर्धा
दोपहर 2:38 बजेपैरा एथलेटिक्सपुरुष 100 मीटर टी13, फाइनलपदक स्पर्धा
दोपहर 2:51 बजेपैरा तैराकीपुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई एस5, फाइनलपदक स्पर्धा
दोपहर 3:10 बजेपैरा एथलेटिक्सपुरुष 100 मीटर टी47, राउंड 1भारतीय खिलाड़ी
दोपहर 3:21 बजेपैरा तैराकीपुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एसबी13, फाइनलपदक स्पर्धा
दोपहर 3:32 बजेपैरा तैराकीपुरुष 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले एसएम7, फाइनलपदक स्पर्धा
दोपहर 3:35 बजेपैरा एथलेटिक्सपुरुष गोला फेंक एफ56/57, फाइनलपदक स्पर्धा
दोपहर 3:40 बजेपैरा एथलेटिक्समहिला 200 मीटर टी12, फाइनलपदक स्पर्धा
दोपहर 3:47 बजेपैरा एथलेटिक्समहिला 200 मीटर टी35, फाइनलपदक स्पर्धा
शाम 4:05 बजेपैरा एथलेटिक्सपुरुष ऊंची कूद टी47, फाइनलपदक स्पर्धा
शाम 4:06 बजेपैरा तैराकीमहिला 100 मीटर बैकस्ट्रोक एस10, फाइनलपदक स्पर्धा
शाम 4:17 बजेपैरा एथलेटिक्सपुरुष डिस्कस थ्रो एफ43-44/62-64, फाइनलपदक स्पर्धा
शाम 4:51 बजेपैरा तैराकीपुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस6, फाइनलपदक स्पर्धा

Asian Para Games 2026 Medal Tally: 4 गोल्ड के साथ भारत का जलवा, पहले दिन 11 पदक देश के नाम, देखें पूरी मेडल टैली

Asian Para Games 2026 India Medal Tally: पैरा एशियाई खेल 2026 के पहले दिन की प्रतियोगिता में ही भारतीय खिलाड़ियों ने जलवा दिखाया। देश के नाम 19 अक्टूबर 2026 को चार स्वर्ण समेत कुल 11 पदक हुए। एथलेटिक्स में भारत ने गोल्डन हैट्रिक लगाई और मेडल टैली में भी टॉप 5 में जगह बनाई। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर