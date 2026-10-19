पैरा एशियन गेम्स 2026 का पहला दिन ही भारत के लिए यादगार साबित हो रहा है। भारतीय शूटर मोना अग्रवाल ने गोल्ड मेडल का खाता खोला। उसके बाद एथलीट्स ने ट्रैक एंड फील्ड में गोल्डन हैट्रिक लगा दी। लॉन्ग जम्प में निषाद कुमार के बाद 1500 मीटर रेस में सौम्या और जैवलिन के मेंस इवेंट में रिंकू ने गोल्ड मेडल जीता। कुल मिलाकर भारत के नाम 11 पदक हो गए।

भारत ने अब तक इन खेलों में 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और दो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सोमवार (19 अक्टूबर 2026) का दिन भारत के लिए पैरा एशियाई खेलों में शानदार रहा। भारत इसी के साथ पदक तालिका में भी चीन, जापान और उज्बेकिस्तान के बाद चौथे नंबर पर पहुंच गया। भारत ने जूडो में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता।

जैवलिन-1500 मीटर रेस में गोल्ड और सिल्वर भारत के नाम

एशियाई पैरा खेलों की पुरुषों की भाला फेंक एफ46 स्पर्धा में रिंकू ने स्वर्ण और अजीत सिंह ने रजत पदक जीता। रिंकू ने 65.11 मीटर की दूरी के साथ गोल्ड और अजीत ने 65.02 मीटर के साथ सिल्वर अपने नाम किया।

वहीं 1500 मीटर टी12-टी13 स्पर्धा में सौम्या ने स्वर्ण पदक जीता और राधा वेंकटेश ने रजत पदक देश के नाम किया। सौम्या ने पांच मिनट 12.39 सेकेंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि राधा ने पांच मिनट 30.90 सेकेंड में दौड़ पूरी करके रजत पदक हासिल किया।

भारत के लिए अब तक पदक जीतने वाले सभी एथलीट्स

मोना अग्रवाल: गोल्ड मेडल, शूटिंग

गोल्ड मेडल, शूटिंग निषाद कुमार: गोल्ड मेडल, लॉन्ग जम्प

गोल्ड मेडल, लॉन्ग जम्प रिंकू: गोल्ड मेडल, पुरुष जैवलिन

गोल्ड मेडल, पुरुष जैवलिन सौम्या: गोल्ड मेडल, 1500 मीटर रेस

गोल्ड मेडल, 1500 मीटर रेस अवनि लेखरा: सिल्वर मेडल, शूटिंग

सिल्वर मेडल, शूटिंग कोकिला: सिल्वर मेडल, महिला जूडो (52 किलोग्राम)

सिल्वर मेडल, महिला जूडो (52 किलोग्राम) अजीत सिंह: सिल्वर मेडल, पुरुष जैवलिन

सिल्वर मेडल, पुरुष जैवलिन राधा वेंकटेश: सिल्वर मेडल, 1500 मीटर रेस

सिल्वर मेडल, 1500 मीटर रेस रवि कार्तिक: सिल्वर मेडल, 100 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी

सिल्वर मेडल, 100 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी कपिल परमार: ब्रॉन्ज मेडल, पुरुष जूडो (70 किलोग्राम)

ब्रॉन्ज मेडल, पुरुष जूडो (70 किलोग्राम) रावनी वलासानैनी: ब्रॉन्ज मेडल, 1500 मीटर रेस (टी11)

पैरा एशियाई खेल 2026 की ताजा पदक तालिका

रैंक देश स्वर्ण रजत कांस्य कुल पदक 1 चीन 20 18 15 53 2 जापान 7 4 13 24 3 उज्बेकिस्तान 6 10 6 22 4 भारत 4 5 2 11 5 कजाकिस्तान 3 3 6 12 6 दक्षिण कोरिया 3 3 4 10 7 ईरान 2 2 2 6 8 इंडोनेशिया 1 1 6 8 9 मंगोलिया 1 0 1 3 10 मलेशिया 1 0 1 2

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भारत के लिए दूसरा गोल्ड पहले दिन ही लॉन्ग जम्प एथलीट निषाद कुमार ने T45 कैटेगरी में अपने नाम किया। पहले दिन अब तक भारत ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





